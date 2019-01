Vital Heynen verkozen tot Coach van het Jaar in Polen LPB

05 januari 2019

22u45

Bron: Belga 0

Vital Heynen is op het Poolse sportgala verkozen tot Coach van het Jaar. De 49-jarige Heynen veroverde eind september met de Poolse volleymannen goud op het WK in Turijn. Voor Polen was het de tweede gouden WK-medaille op rij, de derde in totaal.

In 2014 pakte Heynen met Duitsland brons op het WK. Van begin 2017 tot februari 2018 was hij aan de slag als bondscoach van de Belgische volleymannen. In zijn eerste jaar waren de Red Dragons op het EK goed voor een verrassende vierde plaats.

In België eindigde Heynen eind vorig jaar op de derde plaats in de verkiezing van de Coach van het Jaar. Die prijs ging naar Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels.