Vital Heynen praat vandaag met Poolse volleybalbond en verlaat bijna zeker Red Dragons Bruno Verdood en Bart Fieremans

06 februari 2018

08u35 0 Meer Sport Tenzij er nog een ultieme kink in de kabel komt, kondigt de Poolse volleybalbond vandaag of morgen Vital Heynen (48) aan als hun nieuwe bondscoach. De Belgische federatie acht zijn vertrek 95% zeker. Als vervanger is onder meer Alain Dardenne (ex-Antwerpen) in beeld.

De nakende overstap is geen donderslag bij heldere hemel. Eind vorig jaar al stond de Belgische succestrainer op de shortlist van de Poolse volleybalbond om Ferdinando De Giorgi op te volgen. De Italiaan betaalde in september het gelag na een tegenvallend EK in eigen land, met een roemloze uitschakeling nog voor de kwartfinales.

Op datzelfde EK moet Heynen als coach van België met de halve finales - een EK-primeur voor ons land - Polen gecharmeerd hebben. De onderhandelingen tussen beide partijen komen nu in een finale fase. Vandaag mag Heynen zijn visie bij de Poolse bond toelichten. Ook de twee Poolse tegenkandidaten, ex-internationals Piots Gruszka (40) en Andrzej Kowal (46), mogen dertig minuten hun dossier verdedigen. Morgen zou de bond dan de laureaat bekendmaken.

Achter de schermen valt te horen dat sommige stemmen binnen de Poolse bond liever een landgenoot als coach zien, maar een meerderheid lijkt duidelijk gewonnen voor Heynen. De Belgische bond maakt zich geen illusies meer. Het vertrek zou al voor 95% vaststaan. Heynen kan morgen het contract met Polen ondertekenen, op voorwaarde dat hij zelf de opstapclausule van zijn contract met de Red Dragons tot 2020 betaalt. Met enkele maanden loon gaat dat om een substantieel bedrag, maar de bond verwacht dat Heynen dat ophoest.

Heynen zelf zou graag de overstap maken. Als een van de beste volleybalnaties ter wereld ziet hij Polen als een once in a lifetime-kans. In 2014 won Polen het WK, de verjonging erna verliep niet zonder slag of stoot, maar met de nakende naturalisatie van de Cubaan Wilfredo León - een wereldtopper - is goud op de Spelen van 2020 in Tokio een realistische ambitie. In het volleybalgekke Polen wacht Heynen als voltijds bondscoach ook een lucratief contract. Bij België werkte hij halftijds, samen met de coaching bij het Duitse Friedrichshafen.

Voor ons land oogt een vertrek van Heynen wel zuur. Hij startte begin vorig jaar zijn missie bij de Red Dragons. In zijn eerste jaar volgde al een 7de plek in de wereldgroep van de World League, pakte hij de WK-kwalificatie en verloor nipt EK-brons. Ook al moet een groep steevast wennen aan de wat onorthodoxe hyperactieve coachingstijl van Heynen, valt er niet naast zijn resultaten en vakkennis te kijken. Bij zijn aanstelling in België had Heynen het ook over een hartskeuze en zijn ambitie om "iets te realiseren wat nog nooit gebeurd is".

Dardenne of Juricic?

Ook voor de Red Dragons is hét doel zich te plaatsen voor Tokio 2020 - niet evident gezien de aartsmoeilijke kwalificatie. In die zin zou het vertrek van Heynen bij België nu wat op een opportunistische aftocht lijken.

De Belgische bond blijft niet bij de pakken zitten en screent al mogelijke opvolgers. De Belg Alain Dardenne (59), die onder meer Lennik en Antwerpen trainde en met het Franse Beauvais de beker won, zou een van de kandidaten zijn. Net als de Kroaat Igor Juricic (43), internationaal geprezen coach van Tourcoing.