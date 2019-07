Vital Heynen gaat Italiaanse topclub Perugia trainen LPB

Volleybal Vital Heynen is de nieuwe coach van de Italiaanse topclub Perugia. De 50-jarige Limburger zal de job combineren met die van bondscoach van Polen.

Heynen, die in 2018 Polen naar de wereldtitel leidde, stopte eerder dit jaar op vraag van de Poolse federatie als trainer van het Duitse Friedrichshafen, dat hij sinds de zomer van 2016 onder zijn hoede had. "Ik zal me honderd procent op mijn taak als bondscoach concentreren. Dat gaat al mijn energie vergen", klonk het toen. Blijkbaar heeft Heynen zijn Poolse werkgever er nu toch van kunnen overtuigen dat hij er een club bij kan nemen.

"Het was onmogelijk om neen te zeggen tegen Perugia", zegt Heynen op de website van Perugia. De Limburger maakte er nooit een geheim van dat hij ooit in het volleybalgekke Italië aan de slag wou gaan. "Aan een eerste gesprek met de voorzitter hield ik onmiddellijk een goed gevoel over. Ik houd ook van de stad Perugia, het is een stad die leeft voor volleybal, het publiek is geweldig. Het team zelf is echt top. Ik kom bij een ploeg die op alle vlakken mee kan strijden. Mijn ambitie is ook die van de club: winnen! De Italiaanse titel is het belangrijkste doel. Ik had in het verleden al wat contacten met Italiaanse clubs, maar nu waren de situatie, het moment en het team echt perfect.”

Perugia werd in 2018 voor het eerst kampioen, nadat het twee keer (2014, 2016) net naast de titel greep. Afgelopen seizoen werd het opnieuw vicekampioen. In 2018 en 2019 veroverde het de Italiaanse beker. In 2017 werd Perugia runner-up in de Champions League, een jaar later pakte het brons.