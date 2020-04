Virtueel vuurwerk verzekerd dit paasweekend: FIFA, een online Ironman en Courtois die racet voor het goede doel MXG

11 april 2020

12u34

Bron: AD.nl (Tim Engelen) 1 E Sports E-sports hebben een vlucht genomen. Topsporters zitten thuis ook vast en sporten dan maar vanuit ‘hun kot’. Ze koersen, basketten, racen wel tegen elkaar... online. En we mogen ons dit paasweekend aan heel wat moois verwachten.

Voetbal: #FootballsStayingHome Cup

Verschillende Engelse voetbalsterren nemen het dit paasweekend tegen elkaar op in een FIFA 20-toernooi. Het is een initiatief met zestien deelnemers die komen uit de nationale mannen- en vrouwenploeg en Jong Engeland. De zogeheten #FootballsStayingHome Cup is vandaag (vrijdag) van start gegaan met onder anderen Marcus Rashford (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Mason Mount (Chelsea) en Lucy Bronze (Olympique Lyon). Hou de socialemediakanalen van de Engelse voetbalbond goed in de gaten en je kunt de competitie ook live bekijken op hun YouTube-kanaal. De hoop is dat veel volgers zullen doneren in de strijd tegen het coronavirus.

Basketbal: NBA 2K Players Tournament

Op het basketbalveld kunnen de supersteren van de NBA nu even niet hun fraaiste dunks laten zien, dan maar online. Game-ontwikkelaar 2K wilde wel een handje meehelpen en sportzender ESPN zag het ook helemaal zitten. Zestien bekende NBA-spelers, onder wie Kevin Durant en Trae Young, namen het de afgelopen dagen tegen elkaar op in de basketbalgame NBA 2K20, inmiddels zijn we aangekomen bij de halve finales en de finale. Die zijn in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 02.00 uur live te zien op ESPN 2. De hoofdprijs is 100.000 dollar, dat volledig gedoneerd zal worden aan een goed doel.

Ook hier zijn enkele Rode Duivels heel actief. Zo speelden Thibaut Courtois en Romelu Lukaku afgelopen weekend nog tegen elkaar.

I played against @romelulukaku in the second game of the #NBA2Ksundays ! Check it out tomorrow at 21h on my twitch account to see who came out on top! @NBAspain pic.twitter.com/SgWM99pKAD Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

.@patbev21 was too hyped on his W 😤



"Who next?" pic.twitter.com/FkmdSV4CoZ NBA 2K20(@ NBA2K) link

Formule 1: #racefortheworld

Misschien wel het populairst dezer dagen: online tegen elkaar racen. Eerder werden al de GP van Bahrein online gereden met Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois op de grid. Die laatste toonde heel goed overweg te kunnen met het virtuele stuur en stapt de komende dagen mee in het virtuele kampioenschap ‘#racefortheworld’. Daarin nemen 19 rijders het tegen elkaar op om op die manier geld in te zamelen voor hulpfondsen tegen het coronavirus. En Courtois is er in mooi gezelschap.

#RACEFORTHEWORLD

Great to be involved in this race! Thanks @Charles_Leclerc pic.twitter.com/WtFVKYJwsF Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

De grid:

6 Formule 1-rijders (Charles Leclerc, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Lando Norris en Nicholas Latifi)

6 Formule 2-rijders (Guliano Alesi, Sean Gelael, Louis Deletraz, Callum Ilott, Christian Lundgaard en Antonio Fuoco)

1 Formula E-rijder (Antonio Felix da Costa)

En verder: Nick Cassidy (Super Formula), Arthur Leclerc (jongere broer van Charles, Formula Regional Europe), Luca Albon (jongere broer Alex), Pietro Fittipaldi (Aziatische F3) en Luca Salvadori (Motorbike).

De enige vreemde eend in de bijt en niet-racer is dus Courtois. In drie manches (11, 14 en 17 april) van telkens twee wedstrijden neemt hij het op tegen al dat racegeweld. Vanavond om 19u begint de eerste manche van het virtuele kampioenschap. Courtois, net als vele andere rijders, streamt zijn races live op het online streamplatform Twitch.

Ironman in quarantaine

Een triatlon volbrengen, daar heb je geen computerspel voor nodig, moet olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen Jan Frodeno (38) hebben gedacht. Vanuit het Spaanse Girona, waar de Duitser thuis in lockdown zit, gaat hij sinds vanochtend 08.00 uur eerst 3,8 kilometer zwemmen in zijn 9 meter lange zwembad met tegenstroming, 180 kilometer fietsen op de rollenbank en ten slotte 42,2 kilometer rennen op de loopband. Het is allemaal live te volgen op zijn Facebookpagina en Frodeno hoopt er flink wat geld mee op te halen voor verschillende projecten in Duitsland en Spanje.



Indycar iRacing Challenge

Ook Indycar heeft een online ‘racing challenge’. Dit weekend vindt Ronde 3 van het esports-kampioenschap van de IndyCar Series plaats op de Michigan International Speedway. Er zijn al meer dan 25 coureurs vastgelegd, onder wie ook mannen met Formule 1-ervaring als Marcus Ericsson en Felipe Nasr. Hierna volgen nog drie races, de laatste is op 2 mei. NBC Sports zendt het live uit in de VS, Ziggo Sport in Nederland en daarnaast is het spektakel te volgen via de website en het YouTube-kanaal van de Indycar Series.

Moto GP

Ook het miljoenencircus op twee wielen dat de MotoGP heet, zit deze dagen niet stil. Na de succesvolle eerste virtuele race van afgelopen weekend op het circuit van Mugello (meer dan drie miljoen kijkers wereldwijd, claimen de organisatoren), is het zondag vanaf 15.00 uur tijd voor de tweede virtuele GP, op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Opnieuw wordt de race gereden in MotoGP 19, het officiële MotoGP-computerspel van ontwikkelaar Milestone. In race nummer 1 was de Italiaanse legende Valentino Rossi nog niet van de partij, nu wel. Virtueel vuurwerk verzekerd dus met onder anderen ook Fabio Quartararo, zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez en diens broertje Alex Márquez, die op Mugello won. De race is net als vorige week op de sociale platformen van de MotoGP te bekijken.

We're less than 48 hours away from the race and there's no time to waste! 🎮 @PirroRider is training hard to give his best on Sunday! 💪 #StayAtHomeGP 🏡 pic.twitter.com/tvEGSrS5Hk MotoGP™🏡🏁(@ MotoGP) link

