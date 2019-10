Vijfvoudig wereldkampioene brug Khorkina: “Niet gekrenkt als Derwael mij inhaalt”



Bart Fieremans

14 oktober 2019

16u19 0 WK turnen Bij haar WK-goud krijgt Derwael mooie complimenten van turnlegende Svetlana Khorkina, specialiste op de brug met een record van vijf WK-titels op rij tussen 1995 en 2001. “Ik hoop dat Nina haar dierbare olympische droom waarmaakt.”

De Russische maakte speciaal voor onze krant tijd vrij over Derwael, die als eerste gymnaste sinds Khorkina twee WK-titels op rij op de brug wint. “Ik zie nog altijd liever een Russische gymnaste op de eerste plaats. Ik ken Derwael niet persoonlijk, maar ze is een mooie meisje en gymnaste. Ze verschilt van haar rivalen door haar compacte combinatie met weinig fouten.”

Een WK-titel verdedigen vindt Khorkina niet eenvoudig. Zij kan het weten: “Mijn record inhalen zal niet makkelijk zijn voor Nina, maar ik zal niet gekrenkt zijn als ze daarin lukt.” Aan de olympische kansen op goud voor Derwael waagt Khorkina zich niet: “Dat is zo’n aparte competitie, en er is ook een factor geluk. Maar we weten allen wat ze wil in Tokio. Ik hoop dat ze haar dierbare droom waarmaakt.”

Khorkina bezat tot dit WK het record in vrouwenturnen van 21 WK-medailles. Simone Biles ging daar in Stuttgart vlot over, na goud gisteren op de balk en vloer. Eerder had ze al goud op allround, team en sprong. Met 25 WK-medailles in totaal nu wipt Biles ook over het mannenrecord van Vitaly Scherbo met 23 stuks.

Derwael schrijft intussen Belgische turnhistorie. Met haar tweede WK-goud en het brons van het WK 2017 zit ze aan drie medailles – even goed als het record van Paul Mangin die als Belg drie WK-teammedailles won tussen 1903 en 1907.