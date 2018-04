Vijfvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan moet 'Crucible' al in tweede ronde verlaten LPB

28 april 2018

Ronnie O'Sullivan is uitgeschakeld in de tweede ronde op het WK snooker in Sheffield. O'Sullivan, vijfvoudig laureaat in de 'Crucible', ging met 13-9 onderuit tegen zijn Britse landgenoot Ali Carter. 'The Rocket' stond na de sessie van gisteren al met 9-7 in het krijt en kon die kloof vandaag niet meer dichten.

