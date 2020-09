Vijfvoudig wereldkampioen darts Raymond van Barneveld maakt comeback Redactie

23 september 2020

19u40 1 Meer sport De Nederlander Raymond van Barneveld maakt een comeback als profdarter. Dat heeft de vijfvoudig wereldkampioen via RTL7 Darts onthuld. "Het is heel simpel. Ik mis het verschrikkelijk", aldus de 53-jarige 'Barney', die na het WK eind vorig jaar afzwaaide als professioneel darter.

"Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken", zegt Van Barneveld, die na zijn afscheid in een diep gat belandde. "Toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis", aldus de voormalige postbode, die in 1998 zijn eerste wereldtitel veroverde en wordt beschouwd als de man die het darten in Nederland populair heeft gemaakt.

Van Barneveld heeft een contract van drie jaar ondertekend bij het profteam waar ook zijn landgenoot Jeffrey de Zwaan deel van uitmaakt. "Werken in een team is voor mij de oplossing. Ik heb voor drie jaar getekend, dus we hebben drie jaar de kans om in ieder geval een tourkaart te halen", zegt hij. "Ik moet weer van onderaf beginnen, want de profbond PDC zal mij geen cadeautjes geven. Ik moet het gewoon weer oppakken en keihard werken zoals het altijd is geweest.”

Die maandenlange periode zonder darts hebben Van Barneveld het inzicht gegeven dat hij de laatste twee jaar van zijn carrière niet zichzelf was. Hij ging gebukt onder de stress en privéproblemen. "Ik was een complete ramp voor mijn omgeving. Het spookte in mijn hoofd en zat alleen maar mezelf in de weg. Dan je neem je niet altijd de juiste beslissingen. Nu is het anders. Ik heb er zin in en het kriebelt. Als ik nu naar darts kijk op televisie, dan denk ik: daar moet ik bij zijn. En er is dat stemmetje in mijn hoofd dat ik vroeger ook al had en dat zegt dat ik nog wel iets in mijn mars heb.”