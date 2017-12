Vijfde Spike voor Thiam lijkt slechts formaliteit, wie volgt Van Der Plaetsen op? Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Morgen wordt op Stayen in Sint-Truiden de 34e Gouden Spike uitgereikt aan de beste Belgische atleet en atlete van 2017. Niemand lijkt Nafi Thiam van haar vijfde opeenvolgende Spike te kunnen houden. Bij de mannen is het moeilijker een gedoodverfde opvolger van meerkamper Thomas Van Der Plaetsen aan te duiden.

Bij de vrouwen staat het buiten kijf dat Nafi Thiam haar vijfde opeenvolgende Gouden Spike zal veroveren. De wereldkampioene zevenkamp en Europese kampioene vijfkamp indoor overschreed in Götzis als vierde atlete ooit de grens van 7.000 punten. Thiam, die door de Internationale Atletiekfederatie al uitgeroepen werd tot Wereldatlete van het Jaar, wordt uitgedaagd door Renée Eykens, Fanny Smets en Anne Zagré.

Bij de mannen was er geen enkele grote uitschieter, en is het dus koffiedik kijken wie de trofee mee naar huis neemt. Bashir Abdi, Arnaud Art, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Soufiane Bouchikhi, Ben Broeders, Ismael Debjani, Isaac Kimeli, Philip Milanov, Koen Naert en Niels Pittomvils zijn de genomineerden.

Het belooft een open strijd te worden. De grootste kanshebbers komen wellicht uit het polsstokspringen. Ben Broeders kroonde zichzelf in juli tot Europees beloftenkampioen. De Vlaams-Brabander werd bij de verkiezing van vorig jaar verkozen tot grootste belofte. Arnaud Art troefde Broeders af op het Belgisch kampioenschap in Gent en was de enige mannelijke finalist op het WK atletiek in Londen. De Luikenaar werd uiteindelijk tiende. Met een evenaring van het Belgisch record (5m70) op een meeting in Keulen lijkt Art over de beste papieren te beschikken.

Ook de kansen van Ismael Debjani, die het 21 jaar oude Belgisch record van Christope Impens op de 1.500 meter scherper stelde (3:33.70), en discuswerper Philip Milanov, die ondanks een teleurstellend WK vierde werd in de Diamond League, mogen niet uitgevlakt worden. Vorig jaar ging tienkamper Thomas Van Der Plaetsen met de prijs aan de haal.

Wat de genomineerden voor Ploeg van het Jaar betreft twijfelt niemand eraan dat de Belgian Tornados zichzelf zullen opvolgen. De 4x400 meter-ploeg met Jonathan, Kevin en Dylan Borlée en Robin Vanderbemden greep opnieuw naast een medaille, maar werd wel knap vierde op het WK.

Voorts moeten ook opnieuw een nieuwe mannelijke en vrouwelijke Belofte van het Jaar verkozen worden. Omstreeks 17u zullen de resultaten bekend zijn.

