Vijf spelers delen leiding na tweede ronde Masters golf Redactie

13 april 2019

08u28

Bron: Belga 0 Golf Vijf spelers delen de koppositie na de tweede ronde op de Masters golf. Op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia staan de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, de Italiaan Francesco Molinari, de Amerikaan Brooks Koepka en de Australiërs Adam Scott en Jason Day zij aan zij naast elkaar. Vier spelers bij wie Tiger Woods volgen op een slag.

Oosthuizen, die in 2010 het Open Championship won, was met een tweede ronde van 66 slagen de beste van de vijf. Molinari, die vorig seizoen het Open Championship won en in september met een glansprestatie het Europese Team naar een afgetekende overwinning loodste, noteerde een foutloze ronde van 67 slagen, een score die ook Day neerzette. Scott, die in 2013 de Masters won, was goed voor een ronde van 68 slagen. Koepka had na zijn eerste ronde van 66 slagen op dag twee 71 slagen nodig.

Alle spots waren echter gericht op de viervoudige winnaar Tiger Woods die, dankzij een tweede ronde van 68 slagen, genaderd is tot op een slag van de leiders. De veertienvoudige majorwinnaar staat in het gezelschap van zijn landgenoten Xander Schauffele, die met een ronde van 65 slagen de beste score van de dag neerzette, Dustin Johnson en de Zuid-Afrikaan Justin Harding.

Even was er opschudding op de veertiende hole. Woods, die bij zijn afslag de bal ver links tussen de bomen joeg, kwam na zijn tweede slag in contact met een van de security-mensen die een schuiver maakte toen hij het massaal opgekomen publiek moest tegenhouden. Een grimassende Woods liep trekkebenend verder maar alles bleek goed te komen waarna hij een birdie wegputte.

Naast winnaars waren er op dag twee ook verliezers. Zo konden de Spanjaard Sergio Garcia, winnaar in 2017, de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel, de Engelsman Danny Willett, winnaar in 2016 en diens landgenoot Justin Rose, 's wereld nummer een, zich niet plaatsen voor de finaleronden.