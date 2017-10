Vier maanden na 212de titel: oudste atlete (88) van het land is niet meer Ronny De Coster

Ons land is een recordkampioene armer. In Oudenaarde is zaterdag Rachel Hanssens (88) overleden. Zij behaalde maar liefst 48 wereld-, 58 Europese en 106 Belgische titels in de werpdisciplines van de atletiek. Ook 9 wereldrecords staan op naam van de Enaamse. In juni van dit jaar verdiende ze haar laatste nationale medaille op het BK in Ninove. Kort daarop kreeg ze te horen, dat ze ongeneeslijk ziek was.



Hanssens was 23 jaar toen ze zich aansloot bij atletiekvereniging KASVO. "Ik was eigenlijk een late roeping. Toen ik klein was, hadden jonge meisjes niet de kans om aan sport te doen", vertelde ze in een interview met onze krant. Ook nadat ze als belastingsbeamte met pensioen ging, bleef de Oost-Vlaamse meer dan in beweging. "Ik ben niet getrouwd en heb geen kinderen, maar ben altijd een voorbeeld willen blijven voor jonge sporters." Haar motto. "Je krijgt niets voor niets in 't leven. Rusten is roesten."



