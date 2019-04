Vier broers Borlée lopen in San Diego voor het eerst samen de 4x400 meter Redactie

13 april 2019

12u37

De broers Borlée trappen vandaag in het Amerikaanse San Diego hun zomerseizoen af. Voor vader en coach Jacques Borlée het uitgelezen moment om voor het eerst zijn vier zoons Kevin, Jonathan, Dylan en Rayane Borlée samen aan de start van een 4x400 meter te brengen.

Rayane Borlée is de minst bekende van de broers, maar hij nam vorige zomer wel al deel aan het WK U20 in het Finse Tampere met de Belgische 4x400 meter, met onder meer juniorenwereldkampioen Jonathan Sacoor. Het persoonlijk record van Rayane Borlée bedraagt 48.86, en nu hij toch mee op stage is met de groep Borlée in Los Angeles, greep zijn vader en coach die gelegenheid aan om zijn vier zoons samen in één team te brengen.

Verschillende leden van de groep Borlée komen in San Diego ook individueel in actie. Kevin, Dylan en Rayane Borlée testen hun snelheid over 200 meter. Jonathan Borlée is nog maar net aangekomen in Amerika en loopt alleen de aflossing. Camille Laus loopt zowel de 200 meter als de 400 meter, Hanne Claes alleen de 200 meter.

Jonathan Sacoor, die tijdelijk niet met de groep Borlée traint omdat hij aan de universiteit van Tennessee studeert, liep vrijdagavond al zijn tweede 400 meter van het seizoen. In 'eigen' Tennessee werd hij derde in 46.99, iets boven zijn beste seizoenstijd van 46.74.