VIDEO. Van den Bergh schaart zich na fenomenale start bij laatste 32 op WK darts

Van den Bergh schaart zich na fenomenale start bij laatste 32 op WK darts

22 december 2018

00u27 0

Dimitri Van den Bergh (PDC-35) heeft zich op het WK bij de beste 32 darters geschaard. De Welshman Jonny Clayton stond dan wel twintig plaatsen hoger gerangschikt, maar moest toch de duimen leggen voor de 24-jarige Antwerpenaar. Na de ondertussen wereldberoemde danspasjes greep Van den Bergh zijn opponent met een waanzinnig setgemiddelde van 115.62 meteen bij de keel. Clayton stak een tandje bij, hing de bordjes in evenwicht en bood vervolgens duchtig weerwerk. Van den Bergh haalde echter zijn slag thuis. De derde set veroverde hij na een 1-3 in legs, waarna hij met een ‘180' op het juiste moment de klus klaarde.

Onze landgenoot neemt het op donderdag 27 december in de derde ronde op tegen Luke Humphries (PDC-90). Met Kim Huybrechts (PDC-21) is er nog een Belg actief in Londen, hij speelt morgenmiddag zijn tweede rondematch tegen Dave Chisnall (PDC-12).

