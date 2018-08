VIDEO. Tiger Woods wordt opnieuw op handen gedragen door fans na geweldige laatste ronde, maar Koepka houdt hem van nieuwe major-zege ODBS

13 augustus 2018

00u10

Bron: belga 1 Meer Sport Thomas Pieters is in Saint Louis op een gedeelde zesde plaats geëindigd in de honderdste editie van het US PGA Championship, het vierde en laatste major van het seizoen. Maar ondanks dat hij nét niet won -die eer was weggelegd voor Brooks Koepka- was Tiger Woods de grote man in Missouri. Tot vreugde van de vele fans, want die heeft Tiger ondanks de mindere jaren die volgden op zijn breed uitgesmeerde misgelopen huwelijk nog altijd.

Met 264 slagen ging de zege op het US PGA Championship dit jaar naar de 28-jarige Amerikaan Brooks Koepka. Net als Pieters werkte die zijn laatste ronde af in 66 slagen en dat volstond om een ontketende Tiger Woods achter zich te houden. Levende golflegende Woods schitterde zondag als vanouds. De 42-jarige Amerikaan kwam rond in 64 slagen, maar strandde op twee slagen van een vijfde zege in het PGA Championship. Hij won het toernooi een laatste keer in 2007. Tot vreugde van de fans - de 'Tiger Roar' was menigmaal te horen in Bellerive. Gevolgd door de vuist van Woods. Geniet mee in de video's hieronder.

No setback can stop Tiger 😤 (via @PGA) pic.twitter.com/BPONYzl7wM Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Unreal 🐅 pic.twitter.com/05iA3RUouQ Bleacher Report(@ BleacherReport) link

A birdie to end a final round of 64. What a performance by Tiger Woods. 👏#PGAChamp pic.twitter.com/w1Hlp1Oro1 PGA of America(@ PGA) link

Tiger and the crowd react to his birdie at 18 pic.twitter.com/tFZr6lM0DM Born Salty(@ cjzero) link

ARE YOU HAVING FUN YET?! #PGAChamp pic.twitter.com/9tAXBWgvdu Golf Channel(@ GolfChannel) link

Tiger's view from the bridge pic.twitter.com/yev14ZfTDA Born Salty(@ cjzero) link

Tiger. One shot back 👀 pic.twitter.com/263tKqqDZU Bleacher Report(@ BleacherReport) link

That's just brutal. pic.twitter.com/B8Xh8csyQT Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Tiger Woods kroonde zich ongetwijfeld tot één van de winnaars van de week. Na een pak blessureleed blijft de ondertussen 42-jarige Amerikaan stevig aan zijn comeback werken. Met een tweede plaats tijdens het PGA Championship lijkt een eerste overwinning sinds 2013 nabij. De 14-voudige Major-winnaar, die het vorige seizoen afsloot op plaats 668 plaats, staat nu 26ste op de wereldranking.

.@TigerWoods put on a show at Bellerive. 🐅👏#PGAChamp pic.twitter.com/MC04mGLZQX PGA of America(@ PGA) link

“I can’t thank them enough for what they were saying out there, and what it meant to me as a player.”



Tiger Woods tells @Amanda_Balionis just how much he appreciates his fans. pic.twitter.com/UKDA9AFTkc CBS Sports(@ CBSSports) link

Thomas Pieters (26) was zaterdag na een derde ronde in 71 slagen van de vijfde naar de vijftiende plaats gezakt, maar maakte zondag met een ronde in 66 slagen, vier onder par, veel goed.Met een totaal van 270 slagen, tien onder par, deelde Pieters de zesde stek onder meer met de Amerikaan Justin Thomas, de winnaar van vorig jaar.

Unbelievable what he’s done for the game of golf!!! Hell he’s the reason I play lol...glad to see him back and the entire WORLD is watching!!!!! #PGAChampionship Chris Paul(@ CP3) link

Voor Brooks is het pas de vierde zege op de Amerikaanse PGA Tour, maar wel de derde in een major. Vorig jaar en dit jaar won hij het US Open. Hij is de 33ste speler die meer dan één major in een seizoen wint en pas de vijfde die in hetzelfde jaar het US Open en het US PGA wint. Alleen Woods, Jack Nicklaus, Gene Sarazen en Ben Hogan deden het hem voor.

Pieters klimt van 71 naar 58 op wereldgolfranglijst

Dankzij een gedeelde zesde plaats op het US PGA Championship heeft Thomas Pieters terug een flinke stap voorwaarts gezet op de wereldgolfranglijst. Het leverde de 26-jarige Antwerpenaar dertien plaatsen winst op en een plaats in de top 60 van de wereld.

Pieters, die aan zijn seizoen begon op de 36e plaats, pakte meteen een vijfde plaats op het Abu Dhabi Championship, maar na een aantal mindere resultaten ging het bergaf. Na een zesde plaats in de Scottish Open en zijn zesde plaats op het PGA Championship is de weg voorwaarts terug ingezet.

Brooks Koepka, die met het PGA Championship aan zijn derde major-overwinning toe is, blijft bevestigen. De 28-jarige, die zijn eerste successen behaalde op de Challenge en European Tour, is ondertussen opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldgolfranglijst en dit op een zucht van zijn landgenoot Dustin Johnson, 's wereld nummer 1.

Stand wereldgolfranglijst na 100e US PGA Championship:

1. (1) Dustin Johnson (VSt) 10.4672

2. (4) Brooks Koepka (VSt) 10.1604

3. (2) Justin Thomas (VSt) 9.6763

4. (3) Justin Rose (Eng) 8.6511

5. (7) John Rahm (Spa) 7.6794

6. (6) Francesco Molinari (Ita) 7.5602

7. (5) Rory McIlroy (NIe) 7.1341

8. (8) Jordan Spieth (VSt) 6.9136

9. (9) Rickie Fowler (VSt) 6.5707

10. (10) Jason Day (Aus) 6.4507

11. (11) Tommy Fleetwood (VSt) 6.0839

12. (12) Patrick Reed (VSt) 5.3492

13. (13) Alexander Noren (Zwe) 5.3352

14. (14) Bubba Watson (VSt) 5.1705

15. (15) Paul Casey (Eng) 5.0877

16. (16) Hideki Matsuyama (Jap) 4.5406

17. (18) Marc Leishman (Aus) 4.4769

18. (19) Xander Schauffele (VSt) 4.4622

19. (17) Henrik Stenson (Zwe) 4.4336

20. (20) Webb Simpson (VSt) 4.3492

26. (51) Tiger Woods (VSt) 3.8970

58. (71) Thomas Pieters (Bel) 2.2282

167. (166) Nicolas Colsaerts (Bel) 1.0153

229. (227) Thomas Detry (Bel) 0.7618

536. (537) Christopher Mivis (Bel) 0.3177 PJB/