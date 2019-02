VIDEO. Tien weetjes over de Super Bowl, de hoogmis van het Amerikaanse sportjaar Redactie

03 februari 2019

Komende nacht vindt in Atlanta de Super Bowl LIII plaats. Dat de New England Patriots het opnemen tegen de Los Angeles Rams, had u misschien al ergens gelezen. Maar om u helemaal klaar te maken voor de hoogmis van het Amerikaanse sportjaar, hebben we in bovenstaande video nog tien weetjes opgelijst.

LIVE op Eleven Sports

Tijdens de nacht van zondag 3/02 op maandag 4/02 kan je de 53ste Super Bowl LIII op Eleven Sports LIVE en EXCLUSIEF volgen vanuit je luie zetel. Vanaf middernacht beginnen ze eraan op Eleven Sports 1 met deskundig Nederlandstalig commentaar van Jürgen Nijs en Frans Heuvicq. Op Eleven Sports 2 kan de kijker de wedstrijd volgen met origineel Amerikaans commentaar. Je kan de Super Bowl LIII bekijken via de app of online met een All American Pass (6€/maand voor de beste Amerikaanse sporten).

Alle info op https://allamericanpass.elevensports.be