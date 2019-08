VIDEO. Thomas Pieters steekt toernooizege op zak in Tsjechië: “Fantastisch” Redactie

18 augustus 2019

17u42 1 Golf Thomas Pieters heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Czech Masters golf gewonnen, een met 1 miljoen euro gedoteerd toernooi uit de European Tour.

Pieters nam de leiding na de derde ronde en stond die vandaag niet meer af. Hij eindigde in het Tsjechische Vysoky Ujezd met 269 slagen (19 onder par) en had daarmee een slag voorsprong op de Spanjaard Adri Arnaus (270). De Italiaan Andrea Pavan en de Engelsman Sam Horsfield (272 slagen) eindigden op een gedeelde derde plaats.

Voor de 27-jarige Pieters is het zijn vierde overwinning op de European Tour. In 2015 won hij naast de Czech Masters ook het KLM Open in het Nederlandse Zandvoort. In 2016 was de Antwerpenaar de beste in het Made in Denmark. Pieters houdt aan de zege 166.660 euro over.

Pieters: “Fantastisch om terug aan te knopen met overwinning”

“Het is fantastisch om terug aan te knopen met een overwinning,” reageerde Pieters op zijn triomf. “Op de vijftiende hole kwam ik in de problemen maar een goede derde slag en een par putt hield mij op koers voor de overwinning. Ook op de zeventiende hole kon ik uit een moeilijke positie de par houden. Ik heb de voorbije dagen veel geleerd en ik ben blij dat het mij is gelukt.”

Nadat hij in 2015 de Czech Masters en de KLM Open won, toonde hij zich in 2016 de beste in de Made in Denamrk. Zijn tweede Czech Masters overwinning is zijn vierde titel op het European Tourcircuit. Eind vorig jaar won hij ook samen met Thomas Detry de World Cup of Golf.

Nicolas Colsaerts nam een zwakke start. Zo moest de 36-jarige Brusselaar op zijn eerste elf holes drie bogeys en een dubbele bogey incasseren. Na een birdie op de twaalfde hole putte hij op veertiende par-4 hole een eagle weg, waarna hij nog een bogey en een birdie op zijn kaart schreef. Met zijn slotronde van 74 slagen eindigde Colsaerts op een gedeelde 58e plaats.