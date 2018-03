VIDEO: Straffe stoot! Brecel stuurt Higgins wandelen met eerste 147 uit profcarrière GVS

26 maart 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Luca Brecel heeft een huzarenstukje afgeleverd in de Championship League. De 23-jarige Limburger nam met een maximumbreak niemand minder dan John Higgins te grazen. Eindstand: 0-3. Het is de allereerste 147 uit zijn profcarrière.

De laatste wedstrijden ging het Brecel niet echt voor de wind. Na zijn knappe zege in de China Championship verloor onze landgenoot zeven van zijn laatste negen duels. Deze week neemt Brecel deel aan de Championship League, om vertrouwen te tanken én een WK-ticket in de wacht te slepen.

Die eerste missie is alvast geslaagd. Tegen de Engelsman John Higgins, de nummer vijf van de wereld, etaleerde de Belg immers zijn klasse. Brecel potte in het derde en beslissende frame een 147. Dat is de hoogst mogelijke score aan een snookertafel, waarbij je na elke rode bal een zwarte bal moet potten en eindigt met de kleuren weg te spelen. Voor de 23-jarige Limburger is het de eerste keer dat hij tijdens een professioneel toernooi uitpakt met een maximumbreak. Straffe stoot!

Bekijk de maximumbreak vanaf minuut 10 in onderstaande video.