VIDEO: Straffe stoot! Brecel stuurt Higgins wandelen met eerste 147 uit profcarrière GVS

26 maart 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 29 Meer Sport Luca Brecel heeft een huzarenstukje afgeleverd in de Championship League. De 23-jarige Limburger nam met een maximumbreak niemand minder dan John Higgins te grazen. Eindstand: 0-3. Het is de allereerste 147 uit zijn profcarrière.

De laatste wedstrijden ging het Brecel niet echt voor de wind. Na zijn knappe zege in de China Championship verloor onze landgenoot zeven van zijn laatste negen duels. Deze week neemt Brecel deel aan de Championship League in het Engelse Coventry om vertrouwen te tanken én een WK-ticket in de wacht te slepen.

Die eerste missie is alvast geslaagd. Tegen thuisspeler John Higgins, de nummer vijf van de wereld, etaleerde de Belg immers zijn klasse. Brecel potte in het derde en beslissende frame een 147. Dat is de hoogst mogelijke score, waarbij je na elke rode bal een zwarte bal moet potten en eindigt met de kleuren weg te spelen. Voor de Limburger is het de eerste keer dat hij tijdens een professioneel toernooi uitpakt met een maximumbreak. Straffe stoot!

Bekijk de maximumbreak vanaf minuut 10 in onderstaande video.

Niet de jongste

De naam doet wellicht geen belletje rinkelen, maar Thanawat Tirapongpaiboon is de jongste snookerspeler die in het profcircuit een maximumbreak uit zijn keu toverde. Amper 16 jaar en 312 dagen oud was de Thai toen hij op de Rüsselsheim Open een 147 lukte. Daarmee verbeterde hij het record van Stephen Maguire, die op 19-jarige leeftijd het huzarenstukje volbracht. Ronnie O'Sullivan was 22 jaar, Judd Trump 24 lentes jong en huidig nummer één Mark Selby was 26 jaar.

O'Sullivan heeft de meeste maximumbreaks achter zijn naam. Maar liefst dertien keer klaarde hij die klus. Ook tekent de snookerlegende voor de snelste 147. Na vijf minuten en twintig seconden was het op het WK van 1997 van dat.