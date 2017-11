VIDEO: Snelste wereldtitel ooit: Zuid-Afrikaan heeft met brutale rechtse amper zes seconden nodig om tegenstander tegen canvas te meppen Glenn Van Snick

Slechts zes seconden. Zoveel tellen had Zolani Tete nodig om zijn wereldtitel bij de bantamgewichten te verlengen. De eerste uithaal van de Zuid-Afrikaan was meteen raak, waarna slachtoffer én landgenoot Siboniso Gonya tegen de grond ging. Gelukkig krabbelde Gonya met behulp van een zuurstofmasker nog recht, maar dan was Tete al lang aan het feest. Met de snelle knock-out mepte de nieuwbakken kampioen zich bovendien de geschiedenisboeken in. Het is namelijk de snelste wereldtitel ooit. Het vorige record stond op naam van Daniel Jimenez. In 1994 had de Puerto Ricaan 17 seconden nodig om zijn opponent te vloeren.

