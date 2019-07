VIDEO. Snelste knock-out ooit in UFC na opzienbarende move: “Hij verdiende nog een paar meppen” GVS

07 juli 2019

16u03 2 Meer sport De snelste knock-out in de UFC staat voortaan op de naam van Jorge Masvidal. Amper vijf seconden duurde het UFC239-kamp in het Amerikaanse Nevada alvorens de 34-jarige vechter uit Florida met een flying knee zijn leeftijdsgenoot Ben Askren tegen het canvas knikkerde. “Jammer dat de ref tussenkwam, hij verdiende nog een paar meppen.”

De scheidsrechter had de debatten nauwelijks geopend, of Jorge Masvidal - het nummer vier op de UFC-ranking van de weltergewichten - stormde op de man uit Iowa af. Met de knie vooruit, recht op het hoofd van een bukkende Ben Askren. Askren, die een plekje lager gerangschikt staat op de UFC-ranglijst, zeeg neer tegen het canvas. Meteen de snelste knock-out uit de geschiedenis van de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld. En het is niet dat Askren een pannenkoek is, want hij slikte pas zijn eerste nederlaag in negentien MMA-duels. Het slachtoffer bleef een tijdje liggen, waardoor de fans in de T-Mobile Arena ongerust waren. Na de medische interventie kon Askren toch op eigen krachten het octagon verlaten.

Stoere praatjes

Uiteraard was triomfator Masvidal achteraf in de wolken. Én snoeihard voor zijn opponent. “Ik hoopte eigenlijk dat de referee struikelde toen hij richting ons liep om het gevecht te beëindigen”, vertelde de winnaar achteraf. “Want Askren verdiende nog enkele meppen. Hij is simpelweg geen bedreiging voor mij. Stoere praatjes verkopen in de voorbereiding, maar uiteindelijk gaf ik hem wat hij verdiende. Neen, ik ben geen fan van hem. Hij hoort hier niet thuis. Dit is zijn niveau niet.”

Overduidelijk geen maatjes, het is dus niet toevallig dat Masvidal uitgerekend tegen Askren zijn brutale KO bovenhaalde. “Ik wou dit al lang, ik wist dat ik het tegen Askren wilde proberen. Dat record voelt geweldig. Ik ben een écht beest, dat is nu wel duidelijk. Al wil ik hem ook wel eens verslaan in een kamp die de volle veertien minuten duurt. Dan kan ik hem duidelijk showen wie over de vechtskills beschikt.”

