VIDEO. Persoon is op haar hoede in New York: “Bokssport kan ‘maffioos’ zijn” Valerie Hardie in New York/TLB

28 mei 2019

20u49 7 Boksen Delfine Persoon (34) leeft toe naar de kamp van haar leven. Zaterdag neemt ze het in het iconische Madison Square Garden op tegen Katie Taylor. De 32-jarige Ierse is WBO-, WBA- en IBF-kampioene maar de belangrijkste titel, die van de WBC, is intussen al vijf jaar in handen van Persoon. Onze journaliste Valerie Hardie zit in het spoor van de Belgische boksster en kon haar daarnet al even spreken.

“De spanning is wel al een beetje aanwezig”, geeft Persoon vier dagen voor de kamp toe. “Er komen toch wat extra verplichtingen bij de kamp kijken, zoals een publieke training. Zo’n dingen zorgen wel voor wat gezonde stress, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het begint nu wel al een beetje te kriebelen, maar de grootste stress zal voor zaterdag zijn. Madison Square Garden heb ik nog niet bezocht, maar vandaag of morgen zullen we er wel eens een kijkje gaan nemen.”

Persoon zag Taylor vandaag ook in levenden lijve. “Ik dénk dat ze een beetje kleiner is dan mij en dat moet wel in mijn voordeel zijn. Maar uiteindelijk zijn we gewoon twee goeie boksers met elk onze eigen stijl. Hopelijk wordt het zaterdag een goede kamp, voor het vrouwenboksen.”

Persoon geeft ook aan op haar hoede te zijn voor de officials van zaterdag. “Het beste scenario zou een knock-out zijn, want als het op punten aankomt dan weet je nooit dat alles helemaal eerlijk verloopt. De bokssport is soms een beetje ‘maffioos’ en als zij wint zouden de officials misschien wel de nodige vergoedingen in hun zakken kunnen steken. Dus het kán wel dat het niet zo correct zal verlopen. Maar we mogen daar niet te veel mee bezig zijn en zullen er gewoon vol voor gaan.”

Beelden van de ‘word-out’ van Persoon van vandaag: