VIDEO. Persoon en opponente Taylor stappen op de weegschaal, waarna intense ‘stare down’ volgt Valerie Hardie in New York/TLB

31 mei 2019

Morgen stapt Delfine Persoon de ring in voor de bokskamp van haar leven tegen Katie Taylor. Vanavond stond in de mythische tempel Madison Square Garden de weging op het programma en die verliep voor zowel Persoon als haar Ierse opponente probleemloos. Nadat de twee dames op de weegschaal hadden gestaan, mochten ze elkaar nog eens diep in de ogen kijken voor een zogenaamde ‘stare down’.

De boel staat alleszins op scherp in New York, nadat Taylor Persoon al uit haar hotel liet gooien en onze landgenote ook al verplicht medische testen moest afleggen. “Ze spelen met mijn voeten”, zei Persoon daar al over. Morgen krijgt ze de kans om Taylor de rekening te presenteren...

Beelden van de weging: