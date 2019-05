VIDEO. Nu ook nog bloedtesten voor Delfine Persoon: “Ze spelen met mijn voeten” Valerie Hardie

30 mei 2019

20u08 10 Boksen Nieuwe episode in de saga Delfine Persoon in New York. Nadat ze eerst haar hotel in New York moest verlaten, werd ze vandaag verplicht om weer medische testen af te leggen. “Ze spelen met mijn voeten.”

In België legde Delfine Persoon al de nodige testen af, maar blijkbaar volstond dat niet voor de bokscommissie in New York, waar de West-Vlaamse zaterdag haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten verdedigt. Vandaag verspeelde de 34-jarige Persoon uren wegens een verplichte bloedafname in een hospitaal. Daar zou ze getest worden op hepatitis B. “We stelden voor dat de dokter naar ons hotel zou komen maar neen, dat kon niet... Wij moeten nu een uur naar daar rijden, dan een uur terug en wie weet hoeveel tijd ze me in het ziekenhuis nog laten wachten. Ze spelen met onze voeten.”

Haar geplande bezoek aan de New York Police Department, dat lukte vandaag nog wel. Persoon gaf haar collega’s een geschenkje af en kreeg zelf onder meer een pet mee. Morgen wacht haar nu nog de officiële weging in Madison Square Garden. Hopelijk zonder incidenten.