VIDEO. Nieuwe mijlpaal voor snookerfenomeen: Ronnie O’Sullivan pot duizendste century... linkshandig ODBS

10 maart 2019

21u55

Bron: Belga 6 Meer Sport Ronnie O’Sullivan (WS-3) heeft in het Engelse Preston een nieuwe mijlpaal genomen. ‘The Rocket’ potte zijn duizendste century weg. Hij deed dat in het laatste frame van de finale van het Players Championship, waarin hij de Australiër Neil Robertson (WS-8) met 10-4 verpletterde. Om de show helemaal te verzorgen, legde hij de ‘century’ bal met de linkerhand weg.

Incredible! Ronnie O'Sullivan makes his 1000th century. #Snooker #PlayersChampionship #Ronnieosullivan #sports pic.twitter.com/58pqlWu20H Sean Purcell Art(@ seanpurcellart) link

Het recordaantal centuries had O’Sullivan al sinds januari 2015 in handen. Bij de Schot Stephen Hendry stopte de teller in 2012 op 775. O’Sullivan heeft nog een ander record van Hendry in het vizier. In zijn vijftigste finale van een full rankingtoernooi pakte hij zijn 35ste titel en dat is er slechts één minder dan Hendry.

O’Sullivan nam al een 7-2-voorsprong in de namiddagsessie, die een ongezien festival van hoge breaks opleverde. In negen frames werden er niet minder dan elf van boven de vijftig gepot. O’Sullivan schitterde met breaks van 67, 52, 66, 70, 65, 50, 116, 56 en 105. Robertson deed met 65 en 78 een meer bescheiden duit in het zakje. De avondsessie startte Robertson met een 120 century, maar een comeback zat er nooit in. In frame elf kwam O’Sullivan al dicht bij zijn duizendste century, maar stokte het bij 90. Drie spelletjes later bracht hij het publiek wel in extase.

“Uiteraard verlies ik niet graag, maar voor deze prestatie kan ik alleen maar bewondering hebben”, reageerde Robertson, die zelf ook al aan 621 centuries zit en daarmee na O’Sullivan, Hendry en John Higgins (745) op de vierde plaats staat op dat ranglijstje.

He’s done it… 🙌



An historic 1,000 centuries!



Congratulations @ronnieo147 on an incredible achievement! pic.twitter.com/n1oMhncHQ2 World Snooker(@ WorldSnooker) link

O’Sullivan: “Ik speelde briljant”

Zelf is O’Sullivan zelden tevreden over zijn prestaties. “Maar vandaag speelde ik briljant”, klonk het. “Ik speel de hele week al goed en wist dat het vandaag nog beter moest om Neil te verslaan. Het is leuk dat ik mijn duizendste century tegen hem maak, hij is zowat de sympathiekste speler in het circuit. Ik had dit moment met niemand liever willen delen, of het had Ding Junhui of Liang Wenbo moeten zijn. Ook dat het in deze zaal gebeurde is fijn, het is één van de beste plaatsen waar we spelen. Ik pot sinds mijn zevende of achtste snookerballen weg en beleef er nog altijd plezier aan. Laat ik dat dus nog maar een tijdje blijven doen. Ik schrijf dit seizoen geschiedenis met deze duizendste century, mijn negentiende major en dan nog die 36 titels van Hendry die binnen handbereik zijn. Het is leuk om die records te breken, maar een doel is het niet. Extra motivatie haal ik er niet uit.”

De zege in Preston leverde O’Sullivan 125.000 pond (145.000 euro) op. Op de Order of Merit wipt hij daardoor over wereldkampioen Mark Williams naar de tweede plaats. Mark Selby blijft de nummer een. Robertson, die 50.000 pond (58.000 euro), verdiende is nog altijd de nummer acht. Luca Brecel, die zich niet kon plaatsen voor het toernooi met de top zestien van de wereldranglijst over één seizoen, blijft de nummer dertien van de wereld.

🚀🙌 Ronnie O'Sullivan



🏆 5 world titles

🏆 7 UK titles

🏆 7 Masters

🏆 35 ranking titles

1⃣0⃣0⃣0⃣ career centuries



🐐 @ronnieo147 https://t.co/DsGLMXBp1g Sporting Life(@ SportingLife) link