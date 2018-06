VIDEO: MotoGP-rijder verliest bewustzijn na vreselijke doodsmak XC

01 juni 2018

15u58 0 Pray for Michele Pirro! #skmotogp #ItalianGP pic.twitter.com/6427ZtJ5n8 .(@ realsplusk10) link

Tijdens de tweede vrije training voor de Italiaanse GP is Michele Pirro zwaar gecrasht. De Ducati-rijder werd over zijn stuur geworpen, nadat zijn voorrem prompt blokkeerde. Pirro raakte buiten bewustzijn en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De Italiaan is inmiddels weer bij zijn positieven, al kan hij zijn tuimelperte niet meer herinneren.