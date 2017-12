VIDEO: "Mighty Mike" blijft onstuitbaar op WK darts, tegenstander verstuurt wanhopige tweet DMM

Bron: Belga 5 Getty Images LONDON, ENGLAND - DECEMBER 22: Michael van Gerwen of the Netherlands celebrates after winning the first leg during the second round match against James Wilson of England on day nine of the 2018 William Hill PDC World Darts Championships at Alexandra Palace on December 22, 2017 in London, England. (Photo by Naomi Baker/Getty Images) Meer Sport Titelverdediger Michael van Gerwen heeft in Londen overtuigend de derde ronde van het PDC wereldkampioenschap darts bereikt. In het Alexandra Palace in de Britse hoofdstad toonde de nummer een van de wereld geen genade met James Wilson (PDC-32): 4-0.

Wilson lukte het niet om op het scorebord te komen. Elke set werd het 3-0. Onzeker geworden door het dartsgeweld van "Mighty Mike" faalde de 45-jarige "Lethal Biscuit" in de weinige kansen die hij kreeg. De 28-jarige Nederlander wierp op minder dan een uur de partij eenvoudig uit. Hij eindigde met een gemiddelde van liefst 108,65 en was bij 57,14 procent van zijn uitworpen succesvol.

In de achtste finales (best of 7) treft Van Gerwen de 32-jarige Welshman Gerwyn Price (PDC-16). Die schakelde Ian White (PDC-17) met 4-1 uit.

