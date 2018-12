VIDEO. Michael Van Gerwen vlot naar halve finales op WK darts waar Gary Anderson wacht



29 december 2018

23u36

Bron: Belga 0 Meer Sport De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 1) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale op het PDC Wereldkampionshap darts in het Londense Alexandra Palace.

Van Gerwen, de wereldkampioen van 2014 en 2017, zette in de kwartfinale de Engelsman Ryan Joyce (PDC 74) met 5-1 opzij. ‘Mighty Mike’ nam met een gemiddelde van meer dan 108 per drie darts de eerste twee sets voor zijn rekening. Joyce, die in de achtste finale verrassend de Engelsman James Wade (PDC 9) met 4-3 uitschakelde, won de derde set. Van Gerwen sloeg echter meteen terug en won de drie volgende sets met respectievelijke 3-2, 3-1 en 3-1 cijfers.

In de halve finales neemt de 29-jarige Nederlander het op tegen Gary Anderson (PDC 4). De Schot, die wereldkampioen werd in 2015 en 2016, zette in zijn kwartfinale de Engelsman Dave Chisnall (PDC 12) met 5-2 aan de kant. In de tweede halve finale staan de Engelsen Michael Smith (PDC 10), die zijn landgenoot Luke Humphries (PDC 90) met 5-1 uitschakelde, en Nathan Aspinall (PDC 73), die de Ier Brendan Dolan (PDC 45) ook al met 5-1 het nakijken gaf, tegenover elkaar.