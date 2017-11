VIDEO: Met Freddy De Kerpel op bezoek bij Delfine Persoon, die straks voor haar 7e wereldtitel gaat Mathieu Goedefroy

Delfine Persoon kan straks voor de zesde keer (!) WBC-wereldkampioene worden. De West-Vlaamse verdedigt morgen in Zwevezele haar titel tegen de Franse Myriam Dellal. Omdat wij de koningin van de Belgische bokswereld graag nog even een hart onder de riem staken, gingen we een week voor de kamp bij Persoon op bezoek met niemand minder dan Freddy De Kerpel. "Ze staat nog altijd zo scherp als een mes", was De Kerpel onder de indruk van de 32-jarige Persoon. "Ze kan nog minstens vijf jaar op topniveau boksen."