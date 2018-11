VIDEO. Met deze fraaie goals etaleert zaalvoetbalkampioen Halle-Gooik klaar te zijn voor confrontatie met nummer één van Europa EVL/YP

14 november 2018

23u53 1 Meer Sport Halle-Gooik heeft de eerste wedstrijd van de tweede groepsfase van de Champions League overtuigend gewonnen. In Litouwen werd het plaatselijke Vytis met 2-5 verslagen. Morgen wacht een confrontatie met de Europese kampioen, Inter Movistar.

De landskampioen kende een lastige opening, maar halverwege de eerste helft bracht Diogo Halle-Gooik op voorsprong. Hij rondde een collectieve aanval af. Diezelfde Diogo verdubbelde met een schitterende lob de voorsprong. Leitao zorgde na een pass over het hele veld van Dahbi voor de 0-3 ruststand. Na de herneming controleerde Halle-Gooik rustig. Finaal werd het probleemloos 2-5 nadat Fernandao en Alessandro Patias nog scoorden.

Met twee doelpunten in de eerste helft effende uitblinker Diogo de weg naar de overwinning. “In de eerste helft moesten we aanvankelijk nog wat aftasten. We kwamen moeilijk aan kansen, maar gaven ook niets weg. Halverwege de eerste helft kon ik een collectieve aanval afronden. Vanaf dat moment stond er nog één ploeg op het veld. We kregen kansen en konden ze ook afwerken. Zelfs toen Vytis bij 1-3 even tegenstootte bleven we rustig domineren. We hebben de tegenstander niet onderschat en ons eigen spel kunnen spelen.”

Diogo blikt al vooruit. “De winst tegen Vytis was nodig om niet vroegtijdig tegen een uitschakeling aan te kijken. Morgen kunnen we onbevangen aankijken tegen Inter Movistar Madrid. Zij zijn de grote favoriet, maar we willen onze eigen kans gaan. Halle-Gooik kan enkel maar winnen.”

