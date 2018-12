VIDEO. Matige Huybrechts niet opgewassen tegen Chisnall op WK darts XC

22 december 2018

16u13 0 Meer Sport Kim Huybrechts is uitgeschakeld op het PDC WK darts. De 33-jarige Antwerpenaar ging in de derde ronde ten onder tegen de Engelsman Dave Chisnall: 4-0. Zo blijft er nog één landgenoot over in Alexandra Palace: Dimitri Van den Bergh.

Huybrechts maakte eerder deze week indruk op het WK. De Belg gunde de Zweed Daniel Larsson geen enkele leg en stoomde door naar de derde ronde. Dave Chisnall was gewaarschuwd. Maar de Engelsman zag hoe Huybrechts vandaag helemaal niet z’n niveau haalde: geen hoog gemiddelde, zwak op zijn dubbels.

Chisnall trok er zich weinig van aan en haalde al snel de eerste set binnen. Huybrechts bleef matig spelen, al sleepte hij wel ei zo het tweede bedrijf in de wacht. Onze landgenoot ging op bij een 2-2-stand (in legs), maar Chisnall forceerde een nieuwe break. Cruciaal.

Geen 1-1, wél 2-0. Huybrechts kon zich nadien niet meer herpakken. ‘Chizzy’ daarentegen bleef redelijk secuur op zijn dubbels en stoomde uiteindelijk door naar een eenvoudige 4-0-zege. Zo blijft er nog één Belg over in Londen: Dimitri Van den Bergh. Die laatste neemt het donderdag in de derde ronde op tegen de Engelsman Luke Humphries.

Nog snel een aanmoediging van @VandenBerghDimi voor @KimHuybrechts die nu aan zijn 3de ronde begint op het WK Darts tegen @ChizzyChisnall. 💪🏻🇧🇪



🎯 #WHDarts

📺 Eleven Sports 3

💻 https://t.co/WKssmRc8CO pic.twitter.com/MGws8tUM98 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WK DARTS | The Hurricane in nauwe schoentjes!



2️⃣ @ChizzyChisnall. 🇬🇧

0️⃣ @KimHuybrechts 🇧🇪



🎯 #WHDarts

📺 Eleven Sports 3

💻 https://t.co/WKssmRc8CO pic.twitter.com/MkLgbsyM0H Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WK DARTS | Komt dit nog goed voor The Hurricane?



3️⃣ @ChizzyChisnall. 🇬🇧

0️⃣ @KimHuybrechts 🇧🇪



🎯 #WHDarts

📺 Eleven Sports 3

💻 https://t.co/WKssmRc8CO pic.twitter.com/fxMYUSs90v Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GAME OVER | @KimHuybrechts kon al het goede uit zijn partij tegen Larsson niet bevestigen tegen @ChizzyChisnall. De 3de ronde is het eindstation op het WK Darts voor onze landgenoot.



4️⃣ @ChizzyChisnall. 🇬🇧

0️⃣ @KimHuybrechts 🇧🇪 pic.twitter.com/6kWf8tEDIs Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link