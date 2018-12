VIDEO. Kippenvel! Het moment waarop de Red Lions geschiedenis schreven YP

16 december 2018

16u50 0

Wat was het een spannende finale, deze middag in het Indische Bhubaneswar! In de shoot-outs zag het er aanvankelijk niet te best uit, maar onder impuls van een alweer geweldige Vincent Vanasch keerden onze Red Lions toch nog het tij. Toen Van Aubel scoorde, mocht Hertzberger proberen om Nederland in de wedstrijd te houden. Hij werd te ver naar de buitenkant gedreven door onze doelman en sloeg de bal vervolgens hoog over. Het Belgische feestje kon losbarsten...