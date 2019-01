VIDEO. Hij is ongeneeslijk ziek, maar topt wel de affiche van prestigieus MMA-event: het verhaal van Donovan Desmae uit Brussel YP

24 januari 2019

12u49

Bron: Eleven Sports 0 Meer Sport Op zaterdag 2 februari organiseert Eleven Sports, in samenwerking met Cage Warriors, de allereerste Cage Warriors Academy op Belgische bodem. In het Viage Casino van Brussel mogen de beste Belgische MMA-talenten zich tonen aan de hele wereld en met Donovan Desmae staat er een Brusselaar als hoofdact geprogrammeerd. Opmerkelijk detail: Desmae lijdt aan mucoviscidose, nog steeds een ongeneeslijke longziekte. Eleven Sports ging hem opzoeken.

“Ik beoefen MMA nu al zo’n zeven jaar, altijd in Brussel”, steekt Desmae van wal. “Ik ben nu drie jaar aan de slag bij de Red Kings (een MMA-team, red.). Twee vrienden van mij hebben hun schouders daaronder gezet, ik train hier nu drie jaar en alles verloopt goed. Ik heb mucoviscidose, maar daar denk je niet aan als je vecht. Ik heb nooit iets anders geweten, dus ik weet niet hoe het is om er geen last van te hebben. Ook al is het nog altijd ongeneeslijk, je leert ermee leven.”

“Ik denk niet dat mijn overwinningsdrang anders is dan die van iemand anders. We hebben allen dezelfde ambitie als we in de kooi stappen. Of ik nu ziek ben of niet; ik denk niet dat dat iets verandert.”

“Ik denk dat, wanneer je je minder goed voelt, of wanneer je je anders voelt, er veel mensen zijn die zich laten gaan. Of denken dat ze niet tot zoiets in staat zijn. Er zijn veel voorbeelden van mensen die lijden aan een of andere ziekte, maar toch goed presteren in hun sport of in andere zaken in het dagelijkse leven. Mijn ziekte hoeft geen obstakel te zijn. Het enige wat ik wil, is zo lang mogelijk verder gaan met deze sport. Ik denk nog niet aan stoppen. Als mijn verhaal maar twee of drie mensen kan helpen die aan hetzelfde lijden, kan ik al tevreden zijn.”

Verder in bovenstaande video komen ook zijn sparringpartner, trainer en manager aan het woord.