VIDEO. Helemaal tegen het protocol in: rolstoelbasketter 'steelt' kus van Meghan Markle

29 oktober 2018

De Nederlandse rolstoelbasketter Jelle van der Steen is wereldnieuws. Na de finale van de Invictus Games, een paralympisch multisportevenement voor militairen en veteranen, kreeg de aanvoerder van Oranje de zilveren medaille uitgereikt door Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry. Van der Steen zag zijn kans schoon en gaf Meghan een kus op de wang. Dwars tegen het protocol in, maar Van der Steen zegt dat hij Meghan niet zonder toestemming zoende. “Ik vroeg het netjes en ze ging akkoord.” Dat zijn kus de wereld zou rondgaan, had de rolstoelbasketter echter niet verwacht. “Ja, what the fuck! Dat was helemaal niet de bedoeling.”

Dat Harry en Meghan de Invictus Games in Sydney bijwoonden, is geen toeval. De Britse prins is namelijk de initiatiefnemer van het sportevenement. De eerste editie vond in 2014 plaats in Londen. In 2020 strijken de Invictus Games neer in het Nederlandse Den Haag.