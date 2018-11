VIDEO. Gouden Nina Derwael krijgt sprankelend onthaal in Zaventem: “Dit went echt niet” Redactie

04 november 2018

15u09

Bron: Belga

Wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers Nina Derwael is op de luchthaven van Zaventem ontvangen door heel wat jonge fans en haar twee opa's. Derwael werd samen met de hele Belgische ploeg in de bloemetjes gezet door de tientallen aanwezige supporters.

Wereldkampioene Derwael kwam handen tekort om de vele bloemen en tekeningen van de jonge fans in ontvangst te nemen. Na een lange reis vanuit Doha deden de felicitaties extra deugd. “Dit went echt niet. Het blijft heel speciaal om hier toe te komen met zoveel mensen. Het is fijn om hier zoveel vrienden, familie en supporters te zien”, reageerde Derwael.

De 18-jarige Limburgse gymnaste heeft zich met haar gouden medaille op de brug met ongelijke leggers in de sportgeschiedenisboeken geturnd en zal nu overal als favoriete naar voren geschoven worden. “Voorlopig voel ik nog niet dat ik nu een nieuwe status heb verworven. Dat komt misschien nog wel in de komende dagen. Ik hoop uiteindelijk gewoon alles hetzelfde te houden”, ging ze verder.

“Ik blik heel positief terug op het WK. Niet alleen mijn gouden medaille, maar ook mijn twee vierde plaatsen (in de allround en aan de balk, red) zijn heel mooie prestaties. Ik denk dat ik heel veel vertrouwen hieruit kan putten voor de volgende wedstrijden.”

Het volgende doel ligt al vast voor de gymnaste en haar collega’s. “Nu moeten we terug hard gaan werken om ons volgend jaar op het volgend wereldkampioenschap als team te kwalificeren voor de Olympische Spelen (in 2020 in Tokio, red). Dat is onze topprioriteit”, besloot Derwael.