VIDEO. Golden State ziet Durant en Thompson uitblinken, Cleveland weet weer wat winnen is



14 november 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport Golden State heeft in de NBA een 110-103 zege geboekt tegen Atlanta. Cleveland, rode lantaarn in de Eastern Conference, rekende af met Charlotte (113-89).

Kevin Durant (29 PTS) & Klay Thompson (24 PTS) combined 53 PTS fuels the @warriors at home! #DubNation pic.twitter.com/adb07IqYBA NBA(@ NBA) link

Kevin Durant en Klay Thompson blonken voor Golden State uit, met 29 en 24 punten. De Warriors staan in de Western Conference aan kop, met twaalf zeges en drie nederlagen. Atlanta (3 zeges, 11 nederlagen) moet in het oosten tevreden zijn met de vijftiende plaats. Alleen Cleveland doet met twee zeges en elf nederlagen minder goed. Het klopte dinsdag wel Charlotte, met 113-89. Maar die winst is dus onvoldoende om van de laatste stek af te komen.

Andre Iguodala times it perfectly for the putback SLAM! #DubNation



📺: @NBATV pic.twitter.com/Azc4dNSAs1 NBA(@ NBA) link

Houston won in Denver met 99-109. James Harden liet zich in het winnende kamp opmerken met dubbele cijfers (22 punten, 11 rebounds). Houston (6 zeges, 7 nederlagen) is twaalfde in het westen. Tegenstander Denver (9 zeges, 5 nederlagen) doet in dezelfde reeks beter met een derde plek.

James Harden tallies 22 PTS, 11 ASTS in the @HoustonRockets win in Denver! #Rockets pic.twitter.com/JL6Xi9Gg9s NBA(@ NBA) link

Clint Capela posts a season-high 24 PTS on the road for the @HoustonRockets! #Rockets pic.twitter.com/jah7yl9MAP NBA(@ NBA) link

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Toronto 85,7 14 12 2

2. Milwaukee 76,9 13 10 3

3. Philadelphia 60,0 15 9 6

4. Indiana 57,1 14 8 6

5. Boston 53,8 13 7 6

6. Charlotte 50,0 14 7 7

7. Detroit 50,0 12 6 6

8. Brooklyn 42,9 14 6 8

9. Orlando 42,9 14 6 8

10. Miami 38,5 13 5 8

11. Washington 30,8 13 4 9

12. Chicago 28,6 14 4 10

13. New York 28,6 14 4 10

14. Atlanta 21,4 14 3 11

15. Cleveland 15,4 13 2 11

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 80,0 15 12 3

2. Portland 76,9 13 10 3

3. Denver 64,3 14 9 5

4. Oklahoma City 61,5 13 8 5

5. LA Clippers 61,5 13 8 5

6. Memphis 58,3 12 7 5

7. San Antonio 58,3 12 7 5

8. Sacramento 57,1 14 8 6

9. Utah 53,8 13 7 6

10. LA Lakers 53,8 13 7 6

11. New Orleans 53,8 13 7 6

12. Houston 46,2 13 6 7

13. Dallas 38,5 13 5 8

14. Minnesota 35,7 14 5 9

15. Phoenix 15,4 13 2 11