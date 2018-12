VIDEO. Floyd Mayweather liet er geen gras over groeien: kickbokssensatie ziet sterretjes en gooit handdoek na amper 2 minuten GVS

31 december 2018

16u35

Bron: Belga 0 Meer Sport De Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather heeft er in het Japanse Saitama in een exhibitiekamp tegen kickbokser Tenshin Nasukawa geen gras over laten groeien. De 41-jarige Mayweather won het duel met de Japanner zonder veel problemen.

Floyd Mayweather is hella lame for this. Won’t take a UFC fight but will fight tiny Japanese dudes. Wack. pic.twitter.com/EjzIFgzXIa Bo Tilly ✌🏽(@ BoTilly) link

Nasukawa ging in de eerste ronde driemaal tegen het canvas. Na twee minuten moest hij zich al gewonnen geven.

De officieel gestopte profbokser is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Vorig jaar keerde hij terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield daar een slordig 240 miljoen euro aan over. De Amerikaan heeft in zijn carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport.