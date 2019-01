VIDEO. Even de sloopkogel bovenhalen: leider FP Halle-Gooik jaagt eerste achtervolger Malle-Beerse 15 (!) goals om de oren op gala-avond YP

19 januari 2019

12u35 0 Meer Sport Futsal Project Halle-Gooik heeft gisteravond nog een keer snoeihard uitgehaald. Kind van de rekening was Malle-Beerse, toch de eerste achtervolger achter de Pajotters die met een perfect rapport aan de leiding staan in de eerste klasse van het zaalvoetbal. Het werd 15 (!) tegen 0. En dat op een gala-avond waarop eerst het boek van FPHG werd voorgesteld.

Vooraf kondigde de partij zich nochtans aan als een topaffiche. Halle-Gooik pronkte met 33 op 33, Malle-Beerse telde 29 eenheden met een wedstrijd meer. Bovendien had Malle het de landskampioen in de heenronde heel erg moeilijk gemaakt. Maar wie afzakte naar sporthal De Bres om een spannende pot voetbal te zien, was er al gauw aan voor de moeite. Leo verklaarde de festiviteiten voor geopend, bij de rust stonden de 5-0-forfaitcijfers al op het bord te blinken nadat Leitao, Patias, Dujacquier en Grello aandikten.

Na de rust ging Malle-Beerse helemáál ten onder aan het hoge tempo. Patias zou uiteindelijk de grote slokop worden met vier doelpunten, een herboren Dujacquier (stilaan terug de oude na een zware knieblessure) deed er ook nog twee bij. Leitao, Adnane & Leo voegde nog eentje bij hun totaal maar het was opnieuw Gouden Schoen Grello die de show stal met twee heerlijke goals. Eindbalans: 15-0.

En dat op een avond die eerder al feestelijk werd ingezet op het oefencomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Daar stelde onze medewerker Erik Vandeweyer Halle-Gooik, iedereen in De Bres voor, een boek over het vijftienjarige bestaan van de fusieploeg.