VIDEO: elf crashes waarbij de ene er al wat bekaaider van af kwam dan de andere Redactie

11u36 0 Rv Meer Sport 2017 was ook het jaar waarin de grote (en minder grote) (motor)sportevenementen werden overschaduwd door vreselijke crashes. Hieronder een overzicht van elf ongevallen, waarbij het ene slachtoffer er bekaaider van af kwam dan de andere...

Januari: Horrorcrash met dodelijke gevolgen tijdens rally van Monte Carlo

In januari overleed tijdens de rally van Monte Carlo een toeschouwer nadat de Hyundai i20 van de Nieuw-Zeelandse rallyrijder Hayden Paddon (ploegmakker van onze landgenoot Thierry Neuville) van de baan was geraakt. Hieronder nog een keertje de vreselijke beelden.

Januari (bis): Garmisch Partenkirchen toneel van akelige val

Valentin Giraud Moine zette het jaar in met een vreselijk ongeval in Garmisch Partenkirchen. Hij verdraaide beide knieën, maar in november stond hij als bij wonder terug op de latten.

Mei: MotoGP-rijder Jack Miller maakt vreselijke crash en dankt beschermengel

IJzingwekkende beelden in de MotoGP van Frankrijk. Tijdens de vierde vrije training raakte Australisch coureur Jack Miller van de baan en denderde met zijn Honda recht op de bandenmuur af. Een verschrikkelijke val was het gevolg. Wonderbaarlijk genoeg kwam de 22-jarige er zonder kleerscheuren vanaf. Een goede beschermengel hebben, heet dat dan...

He was ok, but did you see @MotoGP rider Jack Miller's dramatic crash during #FP4 at the #FrenchGP? Incredible stuff. pic.twitter.com/uh7vqQpOzF SuperSport(@ SuperSportTV) link

Juni: Brokstuk van motor belandt vol tegen hoofd van rijder, waarna die buiten westen gaat en horrorcrash maakt met ruim 220 km/u

De Britse motorrijder Joshua Boyd is aan de dood ontsnapt tijdens een ritje op het bekende Snetterton-circuit in het Britse Norfolk. De onfortuinlijke snelheidsduivel kreeg een brokstuk van de motor voor hem vol tegen zijn hoofd en Boyd ging nog tijdens het rijden - zijn snelheid bedroeg op dat moment ruim 220 kilometer per uur - buiten westen. De Brit bleef op zijn motor zitten, zoefde richting de vangrail en de andere rijders die de het allemaal zagen gebeuren, vreesden voor het ergste. Maar ‘gelukkig’ viel Boyd net op tijd van zijn motor.

Juli: Vreselijke crash van rallywagen in Catalonië

In juli deden heftige beelden de ronde vanuit Catalonië. Daar crashte de Spanjaard Albert Orriols vorig weekend zwaar met zijn Skoda Fabia R5 tijdens de Rally van Osona. De wagen ging meermaals overkop en de ravage was dan ook enorm. Een bezoeker langs de kant zag alles gebeuren en filmde de horrorcrash, om zich vervolgens van de toestand van de rallyrijders te gaan vergewissen. Gelukkig kwamen Orriols en zijn co-rijder Luis Pujolar er zonder zware verwondingen vanaf.

September: Horrorcrash met volgwagen in hoofdrol werpt schaduw over WK U23, slachtoffer “loopt meerdere breuken op”

De Fin Joni Kanerva is in de finale van het WK voor beloften zwaar onderuit gegaan. Kanerva werd tegen de grond gewerkt door een volgwagen die van zijn lijn afweek, schoof meters over het asfalt, belandde in de naderhekken en bleef dan een tijdlang roerloos op de grond liggen. De fin liep onder meer een sleutelbeenbreuk op, maar kwam toch vooral met de schrik vrij.

September (bis): Supercar knalt tegen 260 km/u in vangrails in Melbourne

Als bij wonder geen doden bij deze horrorcrash in de Australische Supercars op een circuit in Melbourne. Na een aanrijding met een concurrent raasde de bolide van Todd Hazelwood met een rotvaart richting bandenmuur. De klap was immens. De wagen van Hazelwood werd de lucht in gekatapulteerd en draaide als een tol in het rond. Finaal bleef hij op zijn zij liggen. Dat Hazelwood er ongedeerd van af kwam, mag een heus mirakel heten.

REPLAY 🎞



Todd Hazelwood and Jonathon Webb's crash from all angles. #VASC pic.twitter.com/IY1nPbyl4A Supercars(@ supercars) link

September (tris): sleutelbeenbreuk voor Belgische Moto3-rijder

In de laatste bocht van de kwalificatie van de Moto3 in Misano schoof Gabriel Rodrigo onderuit. Onze landgenoot Livio Loi kon vervolgens de motor van de Argentijn niet meer ontwijken, en werd vervolgens in de lucht gekatapulteerd, met een spectaculaire valpartij als gevolg. Uiteindelijk hield de Limburger er een sleutelbeenbreuk aan over.

These kids are tough. Livio Loi walks away from this. #moto3 #MotoGP pic.twitter.com/zTEc1HU2Qf Mark🎅The🎅Herald🎅Angels🎅Sing(@ MakerzMark) link

Oktober: Belg die volgend jaar overstap maakt naar MotoGP moest strijd staken in Australië na stevige crash

Xavier Siméon (Kalex) heeft bij zijn val tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Australië in de Moto2 de pink van zijn rechterhand gebroken. Hieronder ziet u hoe hij die blessure opliep.

Oktober (bis): Wanneer de remmen het begeven als je aan het racen bent aan 277 km/u

Leon Haslam heeft een goede engelbewaarder. De 34-jarige motorracer kon gisteren in de Britse Superbike de titel pakken, maar tijdens de tweede race ging het volledig verkeerd. De remmen van zijn tweewieler begaven het, waardoor hij aan 277 km/u in de banden belandde. Als bij wonder kwam Haslam er met een gebroken enkel, duim en pols nog ‘goed’ vanaf, want dit had véél erger kunnen zijn.

'There's something amiss there!' - What happened with Haslam's bike?#BrandsShowdown pic.twitter.com/7XmgbA576E Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

December: Racer kwakt concurrent genadeloos in de dranghekken. Maar daar zal hij wel heel snel spijt van gehad hebben...

Op de Bondowoso Road Race, een wedstrijd met scootertjes, vond één man het nodig om een concullega in de dranghekkens te kwakken. Maar hij kreeg de rekening al héél snel gepresenteerd...