VIDEO: Een dag in het spoor van Nina Derwael: "Trainen tot de perfectie" Mathieu Goedefroy

Een dag in het spoor van Nina Derwael

Turnen op topniveau: het is een levensstijl. Vraag maar aan Nina Derwael. Voor de amper 17-jarige Europese kampioene bestaat elke dag traditioneel uit trainen, les volgen, trainen, eten en slapen - in die volgorde. Onze videoman zette zich een dag in haar spoor. "Uiteindelijk word je dat régime wel gewoon", aldus Derwael. "Turnen is nu eenmaal een sport die draait om het bereiken van de perfectie."