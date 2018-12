VIDEO. Dimitri Van den Bergh rekent snel af met Amerikaanse qualifier in eerste ronde WK darts (én steelt andermaal show met danspasjes) Xander Crokaert

18 december 2018

23u25 4 Meer Sport Dimitri Van den Bergh (PDC-35) heeft in de eerste ronde van het PDC WK darts eenvoudig de maat genomen van de Amerikaanse qualifier Chuck Puleo. Het werd 3-0 in het Londense Alexandra Palace. Vrijdag neemt Van den Bergh het in de tweede ronde op tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-15).

‘Dancing Dimi’ deed z'n bijnaam alle eer aan. De 24-jarige Antwerpenaar -die recent nog zijn wereldtitel bij de jeugd verlengde- pakte tijdens z’n opkomst uit met enkele fraaie dansmoves. Tegenstander Chuck Puleo bleef er opvallend rustig bij. Alsof hij het niet opmerkte.

De Amerikaanse qualifier had vanaf het begin geen verhaal tegen de trefzekere Van den Bergh. Onze landgenoot haalde niet z'n beste niveau, maar de dubbels gingen o zo vlot. De 1-0 stond daardoor al snel op het bord. Vervolgens bleef Van den Bergh de wet dicteren. Ook de tweede set werd niet bepaald de meest spannende uit de dartsgeschiedenis.

Het derde bedrijf zorgde voor wat meer onrust bij de Belg. Maar Van den Bergh bleef bij een 2-2-stand (in legs) ijzig kalm en klaarde de klus uiteindelijk op dubbel 20. Eindstand: 3-0. Onze landgenoot liet een gemiddelde van 85,25 punten optekenen.

“Een vlotte zege, maar ik heb zeker niet goed gespeeld”, besefte de 24-jarige Antwerpenaar. “In de eerste set ging het nog wel, maar daarna had ik het moeilijk om te focussen en slaagde ik er niet in de triple twintig te vinden. Ik ben blij met de winst. Ik heb nu nog een paar dagen voor mijn volgende wedstrijd. Die ga ik gebruiken om hard te trainen. Het moet beter.” In de tweede ronde (best of 5) neemt ‘The Dreammaker’ het vrijdag op tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-15), als vijftiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Vorig jaar slaagde Van Den Bergh er maar net niet in om in de kwartfinales te winnen van Rob Cross (PDC-2). Die Engelsman stoomde vervolgens naar de wereldtitel door. “Dat heeft me het besef gegeven dat ik dat ook moet kunnen”, aldus Van den Bergh. “Iedere darter weet dat het verschil tussen een grote en een briljante prestatie maar een paar millimeter is. Ik geloof er alvast in en ga er alles voor doen.”

Kim Huybrechts vs Larsson

Voor Kim Huybrechts (PDC-21) begint het WK woensdagnamiddag met een wedstrijd in de tweede ronde tegen Daniel Larsson (PDC-159). Die 37-jarige Zweed verraste dinsdag door de Schot Robert Thornton (PDC-33) met 3-1 uit te schakelen. De winnaar van het duel tussen Huybrechts en Larsson treft zaterdag in de derde ronde (best of 7) de Engelsman Dave Chisnall (PDC-12).