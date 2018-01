VIDEO: De mooiste beelden van het schansspringen in Garmisch, waar titelverdediger Kamil Stoch twee op twee haalt sam

18u05

Bron: belga/ap 0 Meer Sport Met sprongen van 135,5 en 139,5 meter, goed voor een totaal van 283,4 punten, heeft titelverdediger Kamil Stoch op nieuwjaarsdag in het Duitse Garmisch-Partenkirchen de tweede manche van de 66e Vierschansentournee gewonnen. De dertigjarige Pool was eergisteren in het Duitse Oberstdorf al de beste in de openingsmanche.

De tweevoudige olympische kampioen van Sotsji haalde het van de Duitse Wereldbekerleider en topfavoriet Richard Freitag, die met sprongen van 132 en 137 meter op de tweede plaats eindigde. De Noor Anders Fannemel werd derde (132,5 en 136,5 meter). Logischerwijs verstevigt Stoch ook zijn leidersplaats in het klassement.

Na de passage in Duitsland staan de laatste twee manches in Oostenrijk op het programma. Op 4 januari wordt er in Innsbruck gesprongen, twee dagen later in Bischofshofen.

EPA