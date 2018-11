VIDEO. ‘Dancing’ Dimitri Van den Bergh zet dartswereld in vuur en vlam met z’n eerste nine-darter ooit GVS

14 november 2018

21u41

Bron: AD 23 Meer Sport Dimitri Van den Bergh heeft voor het eerst in zijn loopbaan een nine-darter gegooid. Oftewel: zeven keer triple-20, triple-19 en dubble-12. Onze 24-jarige landgenoot flikte het kunstje bij de Grand Slam of Darts tegen Stephen Bunting. Van den Bergh won uiteindelijk met 10-6 en bleef na de straffe stoot ijzig kalm.

🎯 NINE DARTER 🎯



Dimitri Van den Bergh fires nine perfect darts to make history and edge towards the next round of the Grand Slam Of Darts



📺 Watch live on Sky Sports Action or follow here: https://t.co/y3zhGjYIEk pic.twitter.com/qIClwdhUk0 Sky Sports Darts(@ SkySportsDarts) link

Van den Bergh gooide een traditionele 9-darter: Zeven keer triple-20, triple-19 en dubble-12. Vooralsnog is zijn huzarenstukje goed voor 25.000 pond. Mocht er nog iemand in het toernooi degelijk kunststukje herhalen, moet hij die prijzenpot wel delen. Het was de vierde 9-darter in de geschiedenis van het toernooi. De Engelsen James Wade (PDC-6), Dave Chisnall (PDC-10) en in 2014 Kim Huybrechts (PDC-18) deden het hem voor.

Vreemd genoeg bleef Van den Bergh ijzig kalm na zijn nine-darter. Hij fluisterde alleen richting publiek: “This is my first one.” De commentator ging daarentegen wél door het dak: “Dit is een prachtig moment.” Van den Bergh is de eerste speler in de kwartfinales van de Grand Slam.

Voor het overige was het geen beste partij. Van den Bergh wierp een gemiddelde van 90,51 punten per drie darts, tegen 88,14 voor Bunting. Ook bij het uitwerpen was onze landgenoot beter (31,03%-26.09%).

In de kwartfinales neemt de wereldkampioen bij de jeugd het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Rob Cross (PDC-3), de regerende wereldkampioen, en de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-7).