VIDEO. ‘Dancing Dimitri’ doet reputatie op Grand Slam of Darts alle eer aan: Antwerpenaar pakt zege en speelt nu tegen grote kanonnen



10 november 2018

18u09

Dimitri Van den Bergh (PDC-37) is in het Engelse Wolverhampton met een 5-3 zege tegen Ryan Searle (PDC-66) aan het Grand Slam of Darts begonnen. De 24-jarige Antwerpenaar eindigde met een gemiddelde van 95,67 punten per drie darts en een checkout percentage van 55,56 procent. Searle deed het met 89,19 punten en 50 procent minder goed. Voor de partij deed Van den Bergh zijn bijnaam van ‘Dancing Dimi’ opnieuw alle eer aan met de betere danspassen op het podium. “He loves this game”, aldus de commentator.

In zijn volgende groepswedstrijden op het toernooi met de beste spelers van de PDC en de BDO treft ‘The Dreammaker’ Rob Cross (PDC-3), de regerende wereldkampioen van de PDC, en Mark McGeeney (WDF-4), de vicewereldkampioen van de BDO. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de achtste finales (best of 19). Van den Bergh kwalificeerde zich als wereldkampioen jeugd voor het toernooi. Hij is de enige Belgische deelnemer.

