VIDEO. Daar is ‘Dancing’ Dimitri Van den Bergh weer: Belg schrijft op zijn 24ste dartsgeschiedenis ODBS

26 november 2018

07u23

Bron: Belga 2 Meer Sport Dimitri Van den Bergh (PDC-35) heeft zich in het Engelse Minehead voor het tweede opeenvolgende jaar tot World Youth Champion gekroond. De 24-jarige Antwerpenaar is de eerste darter in de geschiedenis die erin slaagt een wereldtitel bij de jeugd te verlengen.

👏🎯 Dimitri van den Bergh, what a talent!



🏆🏆 He's the first man to win two World Youth Championships and he's done it back-to-back! pic.twitter.com/0kLTJjondD Sporting Life(@ SportingLife) link

In de finale versloeg Van Den Bergh de Duitser Martin Schindler (PDC-46) met 6-3. dankzij een 12-darter en een 151 uitworp nam hij meteen een 3-0 voorsprong. ‘The Dreammaker’ gooide nog twee 12-darters en eindigde met een gemiddelde van 100,44 per drie darts. Daarmee kwam hij dichtbij het record voor een WK-jeugdfinale, dat hij vorig jaar op 101,23 bracht tegen de Engelsman John Payne (6-3).

“Het is ongelooflijk,” reageerde Van den Bergh. “Ik wist dat ik de kans had om geschiedenis te schrijven en het is nog mooier dan vorig jaar. Twee jaar na elkaar wereldkampioen worden bij de jeugd zal mij altijd bijblijven. In heb echt naar dit WK toegeleefd en laten zien dat de je als jonge speler je dromen waar kan maken, als je maar in jezelf gelooft. Stap voor stap wordt ik sterker en ik ga mij nu focussen op het komende wereldkampioenschap.”

De titel levert Van Den Bergh 10.000 pond (11.500 euro) op. Een derde wereldtitel bij de jeugd zit er niet in, volgend jaar is hij te oud om deel te nemen.

❌❌ Michael van Gerwen appeared in two World Youth Championship finals, losing both in 2011 & 2012



🏆🏆 Dimitri van den Bergh has appeared in the last two, and won them both! https://t.co/aTPByqt5dh Sporting Life(@ SportingLife) link

Daryl Gurney stopt Michael van Gerwen

‘s Werelds nummer een Michael van Gerwen is er in het Engelse Minehead niet in geslaagd het Players Championship een vijfde keer, in zes jaar tijd, te winnen. De toernooiwinnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017 moest in de finale met 11-9 zijn meerdere erkennen in de 32-jarige Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer vijf van de wereld.

ONE AWAY!



Daryl Gurney is one leg away from the 2018 Ladbrokes Players Championship Finals title. #PCF18 pic.twitter.com/n8Jd2BTEor PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Vorig weekend strandde Van Gerwen bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de halve eindstrijd. Gary Anderson was toen te sterk voor de Nederlander. Van Gerwen nam zondag revanche door de Schot dit keer wel in de halve finale aan de kant te zetten (11-9). In de andere halve finale schakelde “SuperChin” Gurney de Nederlander Danny Noppert (PDC-57) met 11-3 uit.

DARYL GURNEY WINS THE 2018 LADBROKES PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS 🏆 pic.twitter.com/9C1pssxw5t PDC Darts(@ OfficialPDC) link