VIDEO: Battlecat Cindy Dandois showt ons haar Disney-collectie (én tatoeages) Mathieu Goedefroy

10u30 1 HLN Cindy Dandois

U kent ze al als bloeddorstig kooivechtster én als sympathieke kleuterjuf, maar MMA-fighter Cindy Dandois houdt er nog een derde parttime bezigheid op na. In haar vrije tijd is de goedlachse Antwerpse een fanatieke verzamelaarster van alles wat met Disney te maken heeft. Van beeldjes tot poppen, knuffels en zelfs tattoo's: tijdens een rondleiding in haar woning toont Dandois het àllemaal. "Ik spiegel mezelf aan Walt Disney", vertelt ze voor onze camera. "Net als ik begon hij met niks, maar hij schopte het toch ver."