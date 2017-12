VIDEO: Alexandra Palace maakt zich op voor de jaarlijkse hoogmis van het darts, waarin 72 spelers strijden om eeuwige roem (én 455.000 euro) Yari Pinnewaert & Xander Crockaert

Bron: Infonu.nl 0 Getty Images Michael van Gerwen, de titelverdediger. Meer Sport Vandaag start in het Alexandra Palace in Londen het PDC WK darts. Wie zijn daar straks de protagonisten voor de oppergaai, om hoeveel poen strijden ze en naar welke Belgen is het uitkijken? Deze voorbeschouwing levert een antwoord op al die vragen.

In het darts heb je twee verschillende bonden: de BDO (British Darts Organisation) en de PDC (Professional Darts Corporation). Die eerste bond zag het levenslicht in 1973, maar toen enkele topdarters (onder andere Phil Taylor) het in 1992 aan de stok kregen met de organisatie, besloten zij dus de PDC onder het doopvont te houden met als doel het darts professioneler en commerciëler te maken. Door de jaren heen maakten steeds meer en spelers de overstap naar de PDC, de BDO is intussen niet meer dan een opstap naar het jongere broertje.

Getty Images Het Alexandra Palace in Londen.

Prijzengeld

Dat betekent wel dat er ook twee WK's zijn, maar dat dat vandaag op gang wordt gebracht in Londen wordt aanzien als het 'echte' WK - vergelijk het met de Champions en Europa League in het voetbal. De prijzenpot bij het PDC World Championship ligt dan ook gevoelig hoger: 1,8 miljoen Britse pond (omgerekend meer dan 2 miljoen euro). Vorig jaar viel er nog 1,65 miljoen pond (1,87 miljoen euro) te verdelen.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Elk jaar strijden 72 darters om eeuwige roem en er zijn verschillende mogelijkheden om een ticket voor het prestigieuze toernooi te scoren:

- De top 32 van de PDC Order of Merit op 24 november 2017 (de ranking die wordt bepaald door het prijzengeld gewonnen over de afgelopen twee seizoenen);

- De 16 hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2017 (de ranking gebaseerd op het prijzengeld dat gewonnen is in de wedstrijden in het Players Championship, de UK Open Qualifiers en de European Tour over een jaar tijd) en de vier hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de European Pro Tour Order of Merit (de ranking gebaseerd op het prijzengeld gewonnen in de European Tour die werden afgewerkt op het Europese continent);

- Ook via het kwalificatietoernooi in Wigan kunnen WK-plaatsen worden afgedwongen, de overige spelers plaatsen zich via andere (en kleinere) kwalificatietoernooien.

- Eerst werken zestien qualifiers een voorronde af. Dat betekent dat er meteen acht darters sneuvelen, waardoor er 64 heren aan de eerste ronde van het WK beginnen.

Wie zijn de grote kanshebbers op eindwinst?

ANP Michael van Gerwen: de onbetwiste nummer één van de PDC Order of Merit en ook vorig jaar won de Nederlander het PDC World Championship.

Getty Images Phil Taylor: ook bekend onder de bijnaam 'The Power' en domineerde jarenlang de sport. Schreef het toernooi liefst veertien keer op zijn naam en zwaait na deze editie definitief af van de PDC. Ook al dateert zijn laatste overwinning van 2013, toch zal de Engelsman erop gebrand zijn een laatste keer te triomferen.

Getty Images Peter Wright: de Schotse outsider die zonder twijfel de meest excentrieke is van het lijstje favorieten. Zijn bijnaam is 'Snakebite' en bovenstaand beeld verklaart waarom. Zijn deelname is evenwel nog niet geheel zeker, want begin deze maand werd hij opgenomen in het ziekenhuis met galstenen. Vermoed wordt evenwel dat hij fit is om op 21 december aan te treden tegen Diogo Portela.

Getty Images Gary Anderson: samen met Michael van Gerwen dé grote favoriet voor eindwinst. 'The Flying Scotsman' won in 2015 en 2016, vorig jaar moest hij in de finale de duimen leggen tegen van Gerwen.

Welke Belgen doen er mee?

Kim en Ronny Huybrechts, Dimitri Van den Bergh en Kenny Neyens: dat zijn de vier deelnemers die de Belgische eer moeten verdedigen in het Alexandra Palace in Londen. De komende dagen kom je hier nog veel meer te weten over hen, in afwachting daarvan hieronder al een sfeerreportage:

