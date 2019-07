Victor Campenaerts trots op zijn Fanny: “Heel het hotel bijeen geschreeuwd” NVK

25 juli 2019

18u01 0 Zwemmen Fanny Lecluyse pakte uit op het WK zwemmen: een Belgisch record op de 200 meter schoolslag, met een plaats in de finale als beloning. Haar vriend Victor Campenaerts, renner bij Lotto Soudal, is fier. “Ik weet hoe hard ze hiervoor gewerkt heeft.”

2019 is een topjaar voor het koppel. Campenaerts pakte in april het werelduurrecord. Een dikke drie maanden later zwom Lecluyse naar haar voorlopige toppunt van haar carrière.

“Het is leuk dat we in de voorbereiding naar die piekmomenten elkaar echt volledig hebben kunnen steunen”, zegt Campenaerts. “Een topsporter denkt op zo’n moment per definitie aan zichzelf in tijden van competitie. Maar Fanny had geen belangrijke wedstrijden te zwemmen toen ik in Mexico mijn recordpoging deed. En ik heb nu een rustigere periode, waardoor ik haar volledig heb kunnen volgen. Ik weet hoe hard ze hiervoor gewerkt heeft. Hoeveel ze opgeofferd heeft.”

De renner is momenteel op hoogtestage in Livigno in Italië. Het tijdsverschil met Zuid-Korea, waar het WK zwemmen doorgaat, is groot. “Dus ben ik vannacht opgestaan om tien voor vier om haar de reeksen te zien zwemmen. Gelukkig was de halve finale ‘s middags. Ik heb heel het hotel bijeen geschreeuwd. (lacht) Mijn vader en mijn beste vriend zullen tijdens de finale ook mee supporteren."

Campenaerts hoopt, net als Lecluyse, stiekem op een medaille. “Het is dubbel. Enerzijds is ze heel blij met de finale. Anderzijds weet ze op basis van haar prestaties op training dat ze misschien nog iets sneller kan. Efimova is een klasse apart. Zij zal wel goud pakken. Maar daarachter ligt het dicht bij elkaar. Fanny zou derde kunnen eindigen met een goede prestatie. Maar voor hetzelfde geld zwemt ze een supertijd, om toch achtste te eindigen. Het is zeer onvoorspelbaar. Maar ik ben sowieso heel trots. Ongeacht het resultaat."