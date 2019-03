Verslagen darts-icoon Van Barneveld kondigt per direct afscheid aan: “Ik ben op. Ik heb enorme privé-problemen” MH

28 maart 2019

23u45

Bron: ANP 0 Meer sport Raymond van Barneveld (51) stopt per direct met darts. Nadat de Nederlander binnen een kwartier door landgenoot Michael van Gerwen van het podium was geveegd in Ahoy, kondigde hij zijn afscheid aan. Verrassend. Normaliter zou hij doorgaan tot eind dit jaar - het WK zou zijn afscheidspodium worden.

“Ik acht het niet uitgesloten dat dit mijn laatste wedstrijd is geweest”, zei de vijfvoudig wereldkampioen eerst nog, een paar minuten na zijn tweede afgang in evenveel dagen. Maar binnen een paar tellen veranderde dat in: “Dit is het einde, ik stop. Ja, ik heb sponsors, maar die kunnen mijn pijn niet stoppen. Het is goed zo. Elke keer bouw ik weer een muurtje, maar ik kan het mentaal niet meer verwerken. Ik ben gewoon op. Ik heb enorme privé-problemen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb er geen zin meer in.”

Hoewel zijn manager Jaco van Bodegem op de achtergrond beweerde dat de soep vermoedelijk niet zo heet wordt gegeten als-ie wordt opgediend, stelt Barney onomwonden dat hij niet op zijn beslissing gaat terugkomen. “Ik ben gewoon niet goed genoeg meer. Elke week dat vliegtuig weer in. Op je bed liggen en jezelf afvragen: waar ligt het toch aan? Ik kon geen triple 20 gooien vanavond… Nee, het is goed zo. Ik ga me terugtrekken. Ik wens iedereen nog veel plezier bij het spelletje.”

RESPECT | Raymond van Barneveld met tranen in de ogen voor zijn laatste match in de Premier League darts! 🙏



Afscheid van een legende. 🇳🇱👏 pic.twitter.com/LWUUMSPBlk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De ‘Barney Army’ - inclusief Barney’s kleinzoon Mason - wist in een volgepakt Ahoy nog niet dat deze tijding ging komen. De begroeting van de man die het darts groot maakte in Nederland was oorverdovend en hartverwarmend. Na afloop galmde massaal ‘Barney bedankt’ door de hal. Dat blijkt dus vermoedelijk voor het laatst te zijn geweest, al dacht Michael van Gerwen er anders over. “Hij stopt niet.”