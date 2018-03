Verschil van één honderdste: Belgian Tornados pakken na intense strijd brons op WK atletiek indoor Mike De Beck

04 maart 2018

18u37 186 Meer Sport Een bronzen medaille is het uiteindelijk geworden voor de Belgian Tornados op het WK atletiek indoor in Birmingham. In de finale van de 4x400m waren Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée in een intense strijd verwikkeld met Trinidad en Tobago. Met zijn laatste krachten gooide Kevin Borlée zich over de meet om de derde plek veilig te stellen. In een nieuw nationaal record van 3:02.51 zowaar. Een honderdste van een seconde sneller dan Trinidad en Tobago.

De Belgian Tornados waren na afloop dan ook tevreden met hun race. Dylan Borlée mocht de spits afbijten en gaf uiteindelijk de stok als vierde door aan zijn broer Jonathan. Die liep uiteraard de longen uit zijn lijf, maar moest wel een plaats inboeten. Dat terwijl de Amerikanen als een fusée uit de startblokken waren geschoten. Dan was het de beurt aan Jonathan Sacoor. Met 18 jaar jong nog redelijk groen achter de oren. Hij hield echter goed stand en gaf op zijn beurt als vierde de stok door aan slotloper Kevin Borlée.

Kevin Borlée met ultieme remonte

België maakte de aansluiting met de spits van de race. Met vier landen gingen ze de laatste rechte lijn in voor drie podiumplekken. Het goud ging naar de Polen die met een tijd van 3:01.77 zelfs een wereldrecord neerzetten. Amerika gaf de riante voorsprong nog uit handen en moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plek. Voor de bronzen plak ging het nog tussen Trinidad en Tobago en België. Lalonde Gordon liep in de laatste rechte lijn met een kleine voorsprong richting finish, maar daar wilde Kevin Borlée wel een stokje voor steken. Borlée gooide zich over de streep en was uiteindelijk een honderdste van een seconde sneller dan zijn concurrent uit de Caraïben. Een miniem verschil.

Het Belgische 4x400m-team pakt zo een negende internationale medaille in haar twintigste finale. De tweede medaille ooit voor België op een WK indoor, na de zilveren plak van de Tornados in Doha in 2010.