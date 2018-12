Verrassing op WK darts: derde reekshoofd en kleurrijkste figuur al meteen uitgeschakeld YP

17 december 2018

06u34

Bron: Belga 0 Meer Sport Op het PDC wereldkampioenschap darts is de eerste grote verrassing een feit. De kleurrijke Schot Peter Snakebite Wright (PDC-3), als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd gisteren in het Alexandra Palace in Londen in de tweede ronde met 3-1 uitgeschakeld door de 39-jarige Spanjaard Toni Alcinas (PDC-55). De setstanden waren 3-2, 3-1, 0-3 en 3-2.

De 48-jarige Wright, in 2014 vicewereldkampioen, wierp aan een hoger gemiddelde dan zijn tegenstander (94,70 tegen 93,12), maar slaagde er niet in de dubbels te vinden. Hij benutte slechts 8 van 31 kansen, Alcinas 9 van 21.

Dave Chisnall (PDC-12) balanceerde ook op de rand van de uitschakeling, maar redde zijn vel door tegen Josh Payne (PDC-53) een 0-2 achterstand goed te maken. De 38-jarige Engelsman wacht in de derde ronde (best of 7) Kim Huybrechts (PDC-21) op. Die moet dan woensdag in de tweede ronde wel nog voorbij de winnaar van het duel tussen de Schot Robert Thornton (PDC-33) en de Zweed Daniel Larsson (PDC-159). Dimitri Van den Bergh (PDC-35), wereldkampioen bij de jeugd, start morgen zijn WK tegen de Amerikaanse qualifier Chuck Puleo. Bij winst volgt vrijdag in de tweede ronde een partij tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-15).