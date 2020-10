Verrassing op de marathon: Kipchoge wordt 8ste in Londen en verliest zo eerste wedstrijd in zeven jaar DMM

04 oktober 2020

13u57 0 Atletiek Eliud Kipchoge (35) heeft voor het eerst in zeven jaar een marathon verloren. De Keniaanse wereldrecordhouder kwam in de Marathon van Londen pas als 8ste over de meet. De winst was voor de Ethiopiër Shura Kitata (24). Bij de vrouwen won Brigit Kosgei.

De heerschappij van Eliud Kipchoge op de marathon is in een drijfnat Londen ten einde gebracht. De Keniaanse wereldrecordhouder, die voor zijn vijfde overwinning in de klassieke ging, moest Shura Kitata laten voorlaten. De Ethiopiër was niet alleen degene die op het beslissende moment in de race het tempo opschroefde en Kipchoge op achterstand zette, hij bleek ook nog de beste eindsprint in de benen te hebben.

Kitata won in 2u05:41, Kipchoge kwam een dikke minuut later pas als achtste over de finish in 2u06:49. Het is voor Kipchoge zijn eerste ‘nederlaag’ op de marathon in zeven jaar. Kitata werd op het podium vergezeld door de Keniaan Vincent Kipchumba en zijn landgenoot Sisay Lemma. De Keniaanse Brigit Kosgei won eerder op de dag bij de vrouwen in 2u18:58.

Er mochten dit jaar omwille van de coronamaatregelen in Groot-Brittannië enkel professionele lopers aan de start verschijnen. Er werd gelopen op een parcours van 2,15 kilometer rond St. James’s Park, nabij Buckingham Palace. De atletes liep 29 rondjes over het parcours. De Marathon van Londen werd omwille van de coronacrisis van april naar oktober uitgesteld. Er waren geen toeschouwers toegelaten langs het parcours.